Llega a los barrios el operativo de vacunación

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, contó que este martes se reunieron con distintos presidentes y presidentas barriales, para informarlos acerca del operativo de vacunación que se viene llevando adelante y la nueva etapa que se pondrá en marcha, precisamente en los barrios.“Lo primero que queremos es abarcar a más personas que aún no han recibido su primera dosis, sin afectar este operativo que se está desarrollando con total normalidad en el vacunatorio, sino que este es otro operativo más que sumamos. A partir de hoy cada presidente, cada presidenta barrial se va a enfocar en su barrio, va a relevar a aquellos vecinos y vecinas que tengan la voluntad de recibir la primer dosis, personas adultas mayores de 60 años y una vez que nosotros los carguemos en la página provincial y accedan al turnero, vamos a ir a los barrios con el operativo de vacunación. Nuestra intención es que la próxima semana esto ya se lleve adelante, vamos a estar un día por cuadrante, y vamos a afectar varios barrios, por eso no tenemos aún los lugares precisos donde vamos a estar, pero tienen que ser lugares amplios para garantizar el distanciamiento”.Villafañe, indicó que “llevaremos nuestro equipo de salud que tiene que ver con la vacunadora, que es un equipo que sostiene esto desde la administración, también va a estar un equipo médico, como así también un servicio de emergencia para darle seguridad a la logística; lo otro que vamos a sumarles, son algunas unidades de traslado para aquellos vecinos y vecinas que no puedan tampoco acercarse a este lugar donde vamos a disponer este dispositivo. Vamos a coordinar todo con los presidentes y presidentas vecinales”.DISIPAR DUDASSOBRE LA VACUNACIÓNLa funcionaria municipal, destacó que con este operativo en los barrios, se busca también poder brindar a los vecinos y vecinas, información precisa sobre la vacunación y poder disipar dudas acerca de las vacunas: “Este es un trabajo lindo que arranca esta semana para que todos los vecinos y vecinas que conozcan a alguien que no se haya vacunado o que tuvo alguna dificultad, puedan acercarlo a la vacuna. También creemos y entendemos que hay muchas personas que aún tienen dudas sobre recibir o no la primer dosis, para eso a estar un equipo orientador en el lugar, que también le va a dar la explicaciones acerca de la seguridad de las vacunas y de la necesidad de que todos accedamos a la vacuna contra el Covid”.POSITIVIDAD ESTÁPOR DEBAJO DEL 40%La secretaria de Desarrollo Humano, al ser consultada por los hisopados, señaló: “La cantidad de hisopados ha disminuido bastante, día a día lo estamos notando, como así también la positividad, donde el porcentaje de positividad hoy está por debajo del 40%, y estamos haciendo un nuevo trabajo que es testear a los contactos estrechos asintomáticos, la verdad es que nos ha dado una información que no estábamos teniendo, sobre todo porque podemos testear previamente a que se manifiesten los síntomas y así la persona rápidamente se aísla”. Y agregó: “También es una de las herramientas que nos llevó a que hoy baje la curva de contagios”.Acerca de la baja en los contagios, Villafañe aclaró que la “curva de contagios si bien está bajando, hoy no se ve reflejado en la terapia de aquí del hospital que está en pleno funcionamiento, con una ocupación importante y en donde todavía falta un tiempo para notar ese alivio”.