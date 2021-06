Se entregaron créditos a emprendedores de la ciudad

Hace unos días, en el Museo Histórico Municipal, se realizó una nueva entrega de incentivos económicos a vecinos y vecinas de la ciudad. La entrega contó con la presencia del intendente, Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de la mencionada Secretaría, Juan Ignacio Ruggia; Marcela Blasser, integrante del equipo tutor; Jorge Muriel, concejal de la ciudad y beneficiarios/as del programa."SE CONOCER NUESTROADN EMPRENDEDOR"El coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ignacio Ruggia, expresó: “Estos son los primeros seis de diecisiete créditos que contiene esta nueva apertura del programa Rafaela Impulsa, que viene desarrollándose desde el 2014 y ya entregó 206 créditos para financiar a emprendimientos por un total de casi 18 millones de pesos. El 90 por ciento de estos emprendedores/as siguen adelante con sus proyectos y más del 60 por ciento ya cumplió con sus compromisos”. “Este programa es un sostén, una ayuda para quienes están buscando ampliar sus emprendimientos. Además, esto se ve reflejado en la generación de empleo y nuevas oportunidades. Acá se nota, se conoce nuestro ADN emprendedor. Se visualiza en cada rama, en cada variante, a una persona que busca generar su espacio. Cuando hablamos de Rafaela Impulsa, estamos resaltando solo una parte de esta gran política de acompañamiento porque hay programas de fortalecimiento como Rafaela Emprende, Rafaela Emprende Verde, Rafaela Emprende Digital y también talleres de formación y especialización”; agregó."SIN ESTA AYUDA NO LOPODRIAMOS HACER"Érica, beneficiaria del programa, dijo: “Con mi socia Jorgelina tenemos un emprendimiento de fabricación de placas de yeso antihumedad, revestimientos y pisos de hormigón. Nosotras hicimos primero el Rafaela Emprende y a través del mismo nos enteramos del Rafaela Impulsa. Cuando supimos de la inscripción fuimos a asesorarnos, nos dijeron qué es lo que teníamos que presentar, reunimos los papeles y lo hicimos. Esto nos sirve para comprar todo lo que es moldaría, es lo que más necesitamos. Sin esta ayuda no lo podríamos hacer”.María Laura, dueña del local María Cándida, relató: “Si bien nuestro local hace bastante que está en funcionamiento, nosotros nos mudamos en plena pandemia y no pudimos terminar con la refuncionalización del mobiliario. El crédito del Impulsa es una muy buena herramienta para los emprendedores/as de Rafaela porque tiene un carácter muy valioso. La verdad es que estoy feliz”.SOBRE RAFAELA IMPULSAEs un programa municipal de microcréditos, creado bajo la Ordenanza N.º 4942, que provee un fondo rotatorio que se compone por lo recaudado en concepto de multas de tránsito y otras multas y del recupero de los préstamos ya otorgados. Estos microcréditos están destinados a emprendimientos productivos, de comercialización de bienes y de servicios. Para acceder, los proyectos deben demostrar viabilidad técnica, económica y ambiental. A los beneficiarios/as se les otorga un monto máximo de doce salarios mínimo, vital y móvil, que devolverán en 12 meses; con un período de gracia de 3 meses y con un interés del 0.5% mensual sobre saldo o a 24 meses. El monto obtenido podrán destinarlo a la compra de herramientas, equipamientos, insumos y mejoras mínimas de infraestructura. El equipo técnico es el encargado de informar sobre el programa, atender a los interesados/as y acompañarlos/as en el proceso de armado del proyecto, además de elaborar los informes que son presentados a la Comisión de Seguimiento, quien supervisa la selección de los/as beneficiarios/as, el otorgamiento de los préstamos y todo la operatoria del programa.