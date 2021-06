"Hay rendimientos individuales que están bajos y se complica"

"En estos cinco partidos que quedan para el final de la primera rueda hay jugadores que se van a estar jugando la continuidad", fue una de las frases importantes de Walter Otta en la conferencia de prensa luego de la segunda derrota consecutiva de la Crema, sufrida ante Instituto de Córdoba.Indudablemente, la esperanza de tener cuatro incorporaciones es uno de los factores que pueden ilusionar con revertir un panorama adverso que tiene Atlético de Rafaela en esta temporada de la Primera Nacional."Obviamente la preocupación está, después del partido que perdimos con Ferro fue menos dolorosa porque ahí habíamos jugado bien, pero luego de la pandemia no volvimos como pretendíamos. En Jujuy no jugamos bien, este equipo tiene mucho mas para dar todavía", comparó el DT con los traspiés anteriores.Lamentó que "arrancamos mal con la lesión de Guille, a los 2 minutos el gol. Lo positivo es que muchos chicos tienen la posibilidad de jugar, Alex (Luna) por primera vez fue de arranque, le metieron ganas, luchando, con coraje lo fueron buscando para poder empatarlo. La realidad es que jugamos mal y es lo que nos preocupa, si jugáramos bien tendríamos mas chances de gol, entonces metemos mas con el corazón, que es lo distinto que vimos con relación al partido de Jujuy, por eso nos deja más conformes".El entrenador manifestó que "tenemos que sumar para estar más cerca del objetivo de estar entre los 4 primeros. Desde la vuelta de la pandemia no le podemos encontrar la vuelta. No somos un equipo vulnerable, pero hoy en la primera nos llegaron y convirtieron".Apuntando un poco a lo que van a ser las próximas semanas, recalcó que "si no encontramos la solución acá tendremos que ir a buscarla a otro lado. Para que esos refuerzos que pueden llegar a venir no le quede tan difícil el camino, tenemos que estar mas cerca de los que cuatro primeros, convencer a los chicos que todavía se puede. Ahora estamos un poco mas lejos, pero el fútbol es así, cuando estás mal tenés que barajar y dar de nuevo, y renacer".El cordobés reconoció que "estamos con rendimientos individuales bajos, y entonces lo colectivo es difícil que surja. En esta categoría si tenés todo el equipo por sobre los seis puntos competís y peleás, pero si están debajo es complicado porque son partidos muy parejos. Y estos son detalles, cuando están a favor vos ganás, y cuando son en contra es difícil".No obstante, apuntó a que "hay material para algo mas. Tenemos delanteros no en el mejor nivel que los tuvimos, hay que recuperarlos, como Esquivel que tiene 20 años y no llegó a su maduración. Hay que levantarlos anímicamente a los jugadores".REFERENCIA A ROSTAGNOWalter Otta también hizo una referencia a la situación de Darío Rostagno, un delantero que había aparecido de buena forma y en los últimos partidos ya no estuvo."A Rostagno empezó a comerle la cabeza el contrato y el rendimiento bajó. Ahora hay que recuperarlo, tiene mucho futuro, muchas ganas, pero su rendimiento bajó desde el momento en que el club empezó a dialogar en el tema del contrato. No es su culpa, es de la gente que lo rodea", fue claro el DT.