Andreis, Saracco y Gauchat correrán en el Turismo Pista

Los pilotos rafaelinos Maximiliano Andreis (Corsa), Ricardo Saracco (VW Up) y Máximo Gauchat (Corsa), estarán compitiendo el próximo fin de semana en la cuarta fecha del campeonato argentino de Turismo Pista, a disputarse en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires.Nuestros representantes lo harán en la Clase 2, donde no estará el susanense José Luis Costamagna, quien luego de tomar parte hasta la carrera anterior con un Ford Ka, podría regresar en la quinta fecha con un VW Up, en el que están muy avanzados los trabajos.El que se estará sumando es otro piloto de nuestra región, también en la división intermedia. Se trata de Luciano González, que se incorporará al TP este fin de semana al mando de un Corsa.La categoría de mayor crecimiento en el deporte motor nacional, presentará un nuevo récord de participantes en su historial, tras confirmarse la presencia de nada menos que 158 inscriptos entre las tres divisiones.También se anuncia para el fin de semana el retorno del Turismo Carretera y el TC Pista, que estarán compartido su programación en el autódromo "San Nicolás Ciudad", de la provincia de Buenos Aires.En el trazado de 3.959 metros de cuerda se disputará la sexta fecha de la actual temporada, en el marco de un cronograma de actividades que se desarrollará entre el sábado y el domingo.Estos son los horarios de la jornada sabatina:primer entrenamiento TC Pista;primer entrenamiento Turismo Carretera;segundo entrenamiento TC Pista;segundo entrenamiento Turismo Carretera;clasificación TC Pista yclasificación Turismo Carretera.El domingoseries TC Pista;series Turismo Carretera (todas a 4 vueltas);final TC Pista (15 vueltas ó 40 minutos) yfinal Turismo Carretera (20 vueltas ó 50 minutos).