Perotti presidió el acto de inauguración y licitó obras por más de 1.600 millones Región 18 de mayo de 2021 Redacción Por Omar Perotti habilitó ayer, lunes, un tramo de los trabajos realizados en esa ruta entre San Vicente y María Juana, y licitó la obra del tramo entre Colonia Margarita y la intersección con la RPN°13, en el departamento Castellanos.

El gobernador Omar Perotti inauguró ayer, lunes, la primera etapa de la obra de pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial Nº 63, y licitó la pavimentación de otro segmento de la misma vía, en el departamento Castellanos, obras que en conjunto demandarán una inversión de 1.617.949.472,40 pesos.

En primer lugar, el mandatario habilitó el primer tramo de los trabajos (acceso a Colonia Margarita), que en total demandaron una inversión de 825.000.000 de pesos y abarcarán 7,8 kilómetros (entre San Vicente y María Juana). Los mismos incluyen la ejecución de un puente de hormigón de 60 metros de luz sobre el canal Cañada Los Corralitos, así como obras de señalización horizontal y vertical, iluminación, alcantarillas de accesos, y revestimiento de canales a cielo abierto.

Posteriormente, Perotti encabezó el acto de licitación de las obras de pavimentación del tramo de 10,2 kilómetros de la RPN°63 entre Colonia Margarita y la intersección con la RPN°13, tareas que cuentan con un presupuesto oficial de 792.949.472,40 pesos y un plazo de 12 meses.



En su discurso, el gobernador recordó que “vengo escuchando de esta ruta desde hace muchos años, de cuando era intendente de Rafaela; presidentes comunales e intendentes siempre plantearon fortalecer este corredor. Y la verdad es que hay mucha gente que cambió su vida por no tener esto, o perdió expectativas en lo que aquí iba a suceder, dejó de creer que algún día por aquí iba a pasar la ruta y buscó otro destino, otra forma de vida, o de producción”.

Además, agregó que “estas son cosas que queremos cambiar definitivamente en la provincia, creemos en la integración territorial y en el equilibrio poblacional. Siempre se privilegiaron obras en las grandes ciudades y se fueron dejando estas de lado”.

Más adelante, el gobernador sostuvo que “esta obra se instaló como una necesidad y quienes somos de la zona lo teníamos claro, por eso teníamos la responsabilidad de llevarlo adelante, porque con esta ruta toda esta zona tendría muchos más habitantes, mucho más nivel de producción y es a lo que nos comprometemos, en hacer crecer cada una de nuestras localidades de la mejor manera”.

En ese sentido, Perotti reconoció que “esta provincia se va a desarrollar cuando podamos integrarla plenamente, cuando cada una de nuestras localidades, y fundamentalmente donde se mueve la producción, tengan la comunicación que facilite el movimiento de la actividad productiva, y el arraigo, por eso le damos alto valor a este tipo de inversiones”.

Asimismo, afirmó que “esta etapa finaliza para nosotros cuando podamos terminar todo el corredor”, y destacó la licitación del otro tramo del proyecto, así como la inversión de “más de 100 millones de la Empresa Provincial de la Energía reforzando todo el servicio de la región”.



En otro tramo de su discurso, Perotti se refirió a la situación que atraviesa la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19: “Estamos en un mes dificilísimo; estamos llegando al límite de nuestras camas, de todas las que habíamos ampliado. Hoy llegan 17 respiradores más, pero todo lo que se amplió nos lo consumimos. Esto significa que el nivel de contagio es alto, hay que cuidarse mucho. Seguramente tendremos que analizar quitar circulación para poder ayudar a nuestro sistema de salud. Es un momento duro, y cada uno vale en la actitud, en la vida social que asumamos, para no seguir generando más circulación, que es más contagios y es más internación”, concluyó.



Mientras tanto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana, sostuvo que “a principios de la gestión, en una reunión se expresaron distintas necesidades, y esta ruta fue uno de los reclamos de la presidenta comunal de Colonia Margarita. No pasó demasiado tiempo y acá estamos, inaugurando un tramo y luego licitando otro”, y remarcó que “hoy es un gran día, porque podemos mirar a la gente y decirles que cumplimos con lo comprometido”.

Además, Frana destacó “la mirada que tiene el gobernador de entender qué necesita cada rincón de nuestra provincia. Todos sabemos que en este departamento la producción y el trabajo es un valor supremo, y para que eso se potencie es imprescindible la presencia del Estado y la inversión en infraestructura, como lo hacemos hoy dando respuestas”.

Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó que “este es un objetivo cumplido de una obra que se comenzó hace un par de años y que se lentificó durante el período 2018-2019. Pero esta gestión, con esfuerzo y orden administrativo, logró concluir con un final de obra que asombra, y hoy hacemos realidad el compromiso de dar conectividad”, dijo el legislador en referencia a las obras viales y de energía eléctrica para la región, al tiempo que destacó las inversiones efectuadas en materia de educación: “Este es el verdadero apuntalamiento que queremos dar”.

Por último, el presidente comunal de María Juana, Amadeo Bazzoni, sostuvo que “hoy es un día histórico para María Juana y la región, que trasciende a las gestiones y a nuestra generación. Es un orgullo y una alegría que el gobierno provincial esté llevando a cabo esta obra, que fortalece a toda la zona sur de nuestro departamento”.



De los actos participaron también el administrador general de la dirección provincial de Vialidad (DPV), Oscar Ceschi; el senador nacional Roberto Mirabella; el presidente comunal de San Vicente, Gonzalo Aira; los presidentes comunales de Colonia Margarita, María Soledad Muratore; de Garibaldi, Héctor Spada; de Iturraspe, Nicodemo Imsand y, de Estación Clucellas, Raúl Cugino, entre otros.