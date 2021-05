Principal causa de muerte en el mundo Locales 18 de mayo de 2021 Redacción Por HIPERTENCION ARTERIAL

Ayer se celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Desde la Comisión Cardiovascular se fomenta realizar acciones de prevención y aprovechar la oportunidad para desmitificar cuestiones que generan barreras para el control de la enfermedad. Las intervenciones en promoción de estilos de vida generan un gran impacto sobre esta enfermedad así como las acciones de diagnóstico oportuno realizando la medición de las cifras de presión arterial.

El cardiólogo rafaelino, Dr. Juan Martina (MP 1505), explicó que “la hipertensión arterial es la primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país en una estadística que se hizo hace tres años atrás, hay un 38% de pacientes hipertensos, dentro de ese porcentaje, hay casi un 25% de personas que tienen hipertensión, están tomando la medicación pero no está controlada, eso significa que le provoca un daño al organismo, ya sea renal, cerebral, cardíaco, a través del tiempo y lo hace en forma asintomática, sin que uno se dé cuenta”.

“Los rangos en esta enfermedad no tienen importancia, por supuesto que a mayor edad, mayor es el porcentaje de hipertensos pero hay personas jóvenes que también sufren hipertensión, porque hay algunos que tienen una hipertensión secundaria y otros primaria que por lo general es por una herencia familiar. Los factores que pueden determinar esta patología son diversos, pero del 100% de pacientes hipertensos que tenemos, el 90% no se conoce cuál es la causa. Un factor importante es la sal, nosotros tenemos que consumir 5 gramos por día de sal por persona y en esta zona se consumen aproximadamente 21 gramos por día por persona, es decir que estamos totalmente desfasados”, manifestó el cardiólogo. Y agregó: “La gente prefiere muchas veces tomar el médicamente antes de cuidarse con la sal, que es uno de los factores primordiales en desencadenar la hipertensión”.

Al ser consultado por los síntomas que pueden encender el alerta, el Dr. Martina, dijo: “La hipertensión no da síntomas por lo general, a lo que sí hay que prestarle atención es si hay un factor familiar. Lo más importante es la prevención y esto comienza no cuando uno tiene 50 años, sino a los 30 o 40 años”.

Respecto al estrés ocasionado por la pandemia y a si esto generó un aumento de pacientes hipertensos, el doctor explicó que “han aumentado los casos de personas que consultan por la hipertensión se les descontroló. El estrés, la dieta y la no actividad física son factores importantes”, enfatizó.