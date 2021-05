Fito Páez grabará tres discos en dos meses Información General 14 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET. FITO PÁEZ. El rosarino aprovecha la pandemia para crear nueva música.

El músico y compositor rosarino, Fito Páez, anunció en “Entrevista Federal”, el ciclo que reúne a periodistas de la red de emisoras que integran Radio Nacional, que se encuentra trabajando para “grabar tres álbumes en los próximos dos meses”.

Al comienzo de la charla que se transmitió por AM 870, Páez declaró: “Responder a la pregunta 'cómo andás' es difícil en estos tiempos, pero disfruto mucho de las mieles de mi oficio y por eso voy a grabar tres álbumes en los próximos dos meses”.

En relación a los mencionados discos, el ícono del rock nacional detalló: "Uno lo escribí para 64 músicos basado en la obra de Roberto Arlt, otro tiene 10 canciones que arden y hay un tercero de piano solo con un clima más bucólico, aunque no por ello menos intenso". A su vez, sostuvo que con este nuevo proyecto "quiere nadar en el futuro".

Sin lugar a dudas, a pesar del paso del tiempo y el cambio de generaciones, Páez continúa siendo uno de los músicos más escuchados del momento. Es más, en los últimos meses y de la mano del disco “La conquista del espacio”, el cantante ganó el Grammy al “Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo”, obtuvo dos Grammy Latinos por “Mejor Canción Pop/Rock” por "La canción de las bestias" y “Mejor álbum Pop/Rock”; y alcanzó media docena de nominaciones a los Premios Gardel.

Durante la entrevista, el rosarino también se refirió a otras dos facetas que explora en estos tiempos de pandemia. Por un lado, una biografía y, por el otro, la serie sobre su vida que está preparando la plataforma de streaming Netflix.

De esta manera, el artista reveló: “La bio fue una experiencia casi obligada que terminó siendo muy hermosa y que encaré a desgano después de haber terminado el guión de una película que estaba inconcluso”.

En relación a la trama de la serie “El amor después del amor”, que respeta el nombre de su exitosísimo séptimo disco que lanzó en 1992, Páez aseguró: “Por un lado, nunca fui pudoroso y, por el otro, hay una regla de oro que es que siempre salgo mal parado y mis amigos y amigas son los invitados a la fiesta que me salvan la vida”.