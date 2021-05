Un sentido mensaje de Mársico por el fallecimiento de Miguel Lifschitz Locales 14 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En la sesión ordinaria de ayer, el Cuerpo Legislativo local, por pedido del concejal Lisandro Mársico, realizó un minuto de silencio, con motivo del fallecimiento del Ing. Miguel Lifschitz. A continuación el edil del Frente Progresista manifestó: “El desarrollo de los últimos partes médicos que íbamos recibiendo sobre la salud de Miguel permitían presagiar un final doloroso, pero el domingo por la noche, cuando escuchamos la noticia de su fallecimiento, una gran tristeza nos invadió. La dura batalla que le dio a este terrible virus, se llevó todas sus fuerzas y no la pudo ganar”.

“Pero claro, todos teníamos la esperanza que triunfara, como triunfó siempre, porque fue un ganador, esta vez la victoria le fue esquiva y nos quedamos sin un gran hombre, sin un gran político, sin un progresista”, afirmó Mársico.

“Abrazó desde joven los ideales del Partido Socialista, fue Intendente, Senador, Gobernador, Diputado; hombre de una vasta trayectoria; no fue un improvisado a la hora de tener que conducir los destinos de nuestra Provincia, por el contrario, en los momentos difíciles supo tener el aplomo y inteligencia necesaria para enfrentarlos”, manifestó el Edil.

“Tuvo la capacidad de dialogar con todos los sectores económicos y sociales, buscó integrar y relacionar al sector privado con el Estado”.

“Hubiera sido no poco sencillo presagiar que ese Ingeniero desconocido para la mayoría que comenzó ocupando un cargo en el gabinete del entonces Intendente de Rosario Héctor Cavallero y que tenía un apellido que resultaba un poco complicado de pronunciar y más difícil de escribir, iba a convertirse en uno de los mejores gobernadores de la historia de la Provincia de Santa Fe”, dijo con gran convencimiento Lisandro Mársico.

“Tuve la gran oportunidad de conocerlo, compartir momentos, campañas y ser testigo directo de su gestión, puedo decir de su humildad, de su claridad de ideas y pensamientos, de su mesura, de su prudencia, un hombre de energías inagotables, un estadista, un hombre de diálogo, que nos deja un legado importante” , continuó.

Para finalizar, el concejal Lisandro Mársico citó una frase del ensayista y editor Alejandro Katz en referencia a Miguel Lifschitz: “Fue un combatiente. Su batalla por la justicia y la igualdad, por la democracia, el pluralismo y la libertad, son propias de la tradición de un socialismo democrático que no quiere entregarse ni al poder opresivo del Estado ni al poder destructivo del mercado”.