Se llevó a cabo el cierre de la Diplomatura en Gestión Local

Fueron 23 participantes los que finalizaron el cursado. “No es posible entender una sociedad y una ciudad que evoluciona, ni un Estado moderno si no tenemos a todos nuestros agentes capacitados”, indicó el intendente Luis Castellano.

Con la presencia del intendente Luis Castellano, el director Ejecutivo de ICEDeL, Diego Peiretti; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; el decano de UTN Rafaela, Oscar David; el secretario Académico de UTN, Eduardo Duelli; el secretario General del SEOM, Darío Cocco y la Coordinadora Académica y representante de PRAXIS, Romina Rébola se dio por finalizada la primera edición de la Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial. Esta actividad de formación se encuadra en el Programa Escuela de Gobierno, que tiene como objetivo la construcción de una administración pública capaz, eficiente, innovadora y promotora de una mejor gestión pública local.

Comenzó en septiembre de 2020, a través de la modalidad virtual y finaliza con 23 agentes y funcionarios municipales de Rafaela y la región. Fueron 9 módulos, 3 talleres de sistematización y 2 módulos complementarios, elegidos por los mismos participantes. A lo largo de su cursado, se propuso un espacio de aprendizaje, donde el debate y la reflexión conceptual y teórica se vincula fuertemente con las prácticas de los participantes, a partir de sus trayectorias en el desarrollo de políticas públicas. Así, temas como seguridad, empleo, género, urbanismo, fueron abordados con la guía de destacados especialistas e incorporando las experiencias de cada participante, facilitando el fortalecimiento de las capacidades en la gestión pública local y regional.



AGENTES CAPACITADOS

Castellano, agradeció “a todos los que hicieron posible esto y a cada uno de los alumnos y alumnas que pudieron llegar hasta esta instancia. Soy un defensor de las capacitaciones para trabajar en el Estado desde el primer momento”.

“En mi primera campaña como intendente con la primera persona que hablé para trabajar el tema formativo fue con Darío Cocco. En ese momento trabajamos en un proceso que lo venimos manteniendo hasta el momento, y que es la formación de todos estos los cuadros, desde la persona que maneja una retroescarbadora hasta esa persona que debe conducir un equipo para desarrollar una tarea digital dentro del Estado”, agregó.

“No es posible entender una sociedad y una ciudad que evoluciona, ni un Estado moderno si no tenemos a todos nuestros agentes capacitados”, enfatizó el intendente. “En estos últimos años decidimos junto a todo el equipo, trabajar lo que es la creación de la Escuela de Gobierno, que se abre con varias aristas importantes. Creemos en ese Estado, ese municipio, el que entiende la lógica de que mientras más capacitados estemos, mejores servicios podemos prestar a nuestros ciudadanos y ciudadanas y le vamos a hacer con mejor eficiencia”, cerró.



FORMACION COMO EJE

A su turno, Peiretti dijo: “El ICEDeL tiene en uno de sus ejes fundamentales la formación, el diseño de procesos formativos. Y es tan importante que los empleados y empleadas puedan participar de estos procesos, encontrar la motivación de participar”. “Hoy son 23 las personas que han culminado este proceso con las dificultades que puede tener la gestión, la familia, el trabajo y que a pesar de todo hayan podido terminar, no puedo dejar de felicitarlos a cada uno de ustedes”, sumó.

Además, el Director del ICEDeL remarcó que “estos procesos de formación resultan fundamentales para todos nosotros que estamos en gobiernos locales para poder tener una lectura clara del contexto, adquirir más herramientas para enfrentar una realidad cada vez más cambiante y compleja. Ni hablar en estos momentos de pandemia que no se exige formarnos y estar muy atentos a un entorno que se vuelve cada vez más complejo”.



DESAFIO

Por su parte, David, manifestó que “para nosotros siempre es una alegría cuando podemos estar compartiendo el espacio con los que van a ser nuestros graduados porque de alguna manera se va cerrando un ciclo que uno siempre sostiene. Y este tipo de emprendimientos nos comprometen a nosotros y la verdad es que es un desafío. Es algo que encaramos con muchas ganas porque es nuestra misión, devolver a la sociedad y a la región lo que en su momento la sociedad y la región pusieron y aportaron para tener una universidad en la ciudad”.

“Nos da una satisfacción enorme poder realizar el cierre de esta formación académica, sobre todo por la forma y el modo que tienen. El sentimiento desde la facultad es de alegría, nos llena de orgullo y satisfacción cerrar este tipo de formaciones y el trabajo. Simplemente felicitarlos, finalizó el decano de UTN.



HERRAMIENTAS

“Agradecerles la oportunidad de construir en conjunto este herramienta fundamental para los trabajadores. Entiendo que la organización gremial desde el principio concibió esta posibilidad de crecimiento de los trabajadores en la capacitación”, sostuvo Cocco.

“Hoy, poder formar esta mesa que tiene a la Escuela de Gobierno, el ICEDeL, la UTN y el SEOM, y juntos son las cuatro patas que nos dan un salto de calidad a todas las capacitaciones que ya estábamos dando. Siempre se buscó traccionar para los trabajadores y generar esta instancia de superación de los mismos. Y ver que la escalera va teniendo más peldaños, y podemos ofrecerle cada vez más, nos llena de orgullo. Poder cerrar hoy esta diplomatura con estos 23 compañeros y compañeras, nos da mucha satisfacción”, indicó el Secretario del SEOM.