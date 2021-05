Dictamen para el DNU de las últimas restricciones Nacionales 06 de mayo de 2021 Redacción Por "Estamos sosteniendo el funcionamiento institucional y cuidando la salud de la gente", dijo el diputado santafesino, Marcos Cleri.

FOTO PRENSA CLERI MARCOS CLERI. Presidió la reunión de la Bicameral.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado nacional santafesino Marcos Cleri, emitió dictamen favorable al el Decreto de Necesidad y Urgencia 287/21, en el que se fijan nuevas disposiciones para enfrentar una nueva ola de contagios de coronavirus en todo el país, con vigencia hasta el 21 de mayo. “Estamos sosteniendo el funcionamiento de las instituciones y cuidando la salud de la gente, para superar entre todos esta situación de emergencia”, destacó Marcos Cleri tras la sesión de la comisión en formato virtual.

“El compromiso de nuestro pueblo ante esta situación es ejemplar y esperanzador ante una minoría que prefiere especular, obstruir, no respetar las instituciones y la expresión de la voluntad popular. Nosotros seguiremos trabajando para sostener el funcionamiento del Congreso Nacional y respaldando al Presidente ante una emergencia sanitaria que requiere esfuerzo, solidaridad, responsabilidad y compromiso de todos y todas”, subrayó el diputado nacional santafesino, tras la aprobación por mayoría del DNU 287/21.

“Apoyamos pautas sanitarias claras y objetivas, para ir superando con orden y planificación la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y trabajando de manera armónica y coordinada entre los gobiernos locales y provinciales y la Nación, con el acompañamiento del pueblo argentino”, dijo también Marcos Cleri.

“Esperemos que la oposición, que hoy no se hizo presente, comprenda que la decisión mayoritaria de los argentinos y argentinas es cuidarse y cuidarnos entre todos y revea su actitud, acompañando las acciones que hay que desarrollar para poder salir adelante”, remarcó finalmente el diputado santafesino.

Los senadores y diputados del Frente de Todos le dieron el visto bueno al Decreto 287/2021, que estableció las medidas que regirán hasta el próximo 21 de mayo para contener la segunda ola de casos de coronavirus. Los representantes de Juntos por el Cambio no participaron de la reunión parlamentaria realizada por videoconferencia.

"El objetivo del DNU es poner un nivel de restricción a las actividades para intentar frenar la situación desbordada de casos de contagio", sostuvo el diputado tucumano Pablo Yedlin. En tanto, su compañera de bancada Lucía Corpacci remarcó que "las medidas se tomaron como se tomaron en todo el mundo cuando la cantidad de casos empiezan a aumentar y a multiplicarse de acuerdo a un coeficiente".

Por su parte, la senadora formoseña María Teresa González destacó que el decreto toma "medidas necesarias para estabilización del sistema de salud y evitar el colapso: disminuir lo más posible la circulación es la recomendación que hacen los sanitaristas".