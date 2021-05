Soda Stereo publicó el histórico “Último concierto” Información General 05 de mayo de 2021 Redacción Por Con documental y material extra

Luego de más de dos décadas después, finalmente, "El último concierto" de Soda Stereo ya está disponible de manera online. El grupo anunció la publicación del histórico show que brindaron el 20 de septiembre de 1997 en el estadio de River Plate a través de su canal oficial en YouTube.



Sin embargo, no solo se puede disfrutar de aquel “último concierto”, sino que, además de las canciones, hay un documental inédito con material extra, el cual incluye entrevistas e imágenes nunca antes vistas de la gira que los llevó por diferentes países de América. De esta manera, el video que dura 27 minutos se puede ver en el canal de YouTube de la banda (https://youtu.be/aT9pfXhIArk).



El último concierto se registró a lo largo del tour que comenzó el 30 de agosto de 1997 en el DF mexicano, con una convocatoria tan grande que los llevó a agregar otro recital al día siguiente. Posteriormente, el 2 de septiembre tocaron en Monterrey, el día 6 en Caracas y el 13 en el estadio Nacional de Santiago de Chile ante 75 mil personas, sin lugar a dudas, un récord de convocatoria.



El cierre final se llevó a cabo en septiembre de 1997 en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, ante 70 mil personas. Esta fue la despedida oficial de Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, después de 15 años de carrera. Los tres volverían a juntarse una década después, con otra histórica gira, denominada "Me verás volver".



A mediados de los 90, Soda era el grupo referente del rock latinoamericano, la banda "emblema del rock en español", tal como lo definió el músico Charly Alberti. No obstante, en medio del éxito, los rumores de separación eran cada vez más fuertes. Lamentablemente, aquellas especulaciones terminaron por confirmarse el 1° de mayo de 1997: "Soda Stereo anuncia su separación, resuelta de común acuerdo. Pronto se comunicará la fecha de realización, en un estadio de la ciudad de Buenos Aires, del último show de la carrera del grupo".



Ese show llegó el 20 de septiembre del mismo año. En ese contexto, horas antes del concierto, Gustavo declaró: "La idea detrás de este show era desperdigar un poquito el pasado y no buscar una situación cronológica, tampoco sumergir mucho el show en nostalgia, si se hundía un poco en baches, sacarlo enseguida, porque todo esto tiene sentido de futuro".