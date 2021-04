Gariano vuelve a Rafaela para Atlético y Almagro Deportes 14 de abril de 2021 Redacción Por Es el juez designado para el partido que se jugará el domingo a las 15. Ya había estado en el primer empate sin goles del equipo rafaelino, ante Villa Dálmine.

FOTO ARCHIVO EL ARBITRO. Andrés Gariano viene nuevamente al Monumental.

La Asociación del Fútbol Argentino informó ayer las designaciones arbitrales para la sexta fecha de la Primera Nacional, a jugarse entre jueves y martes venidero. Por la Zona B, Atlético de Rafaela recibirá el domingo a las 15 a Almagro con el contralor de Andrés Gariano, que tendrá como asistentes a Matías Bianchi y Gonzalo Ferrari, mientras que como cuarto árbitro se desempeñará Darío Sandoval.

Gariano, nacido en Bariloche pero que vive desde los 3 años en Rosario, ya dirigió a la Crema en este torneo 2021. Fue en la segunda fecha, en el empate 0 a 0 en el Monumental frente a Villa Dálmine, el primero de los cuatro encuentros seguidos con el mismo resultado que ha tenido en este campeonato el elenco dirigido por Walter Otta, y el quinto si se toma en cuenta el partido previo ante Talleres de Córdoba por la Copa Argentina.



UNO RECUPERADO, OTRO EN DUDA

Si bien quedan unos cuantos entrenamientos por delante y días de evolución, en principio no habría inconvenientes para que Fernando Piñero pueda jugar como titular tras recuperarse de un golpe en el empeine. Más complicada parece la evolución del lateral izquierdo Brian Calderara, que en caso de no estar disponible podría ser sustituido por Roque Ramirez, como en la parte final del compromiso disputado en Tandil.



TODA LA FECHA

Zona A: Jueves, 21.10 Alvarado - Temperley, en estadio José M. Minella (Bruno Bocca); domingo; 15.00 Estudiantes de Buenos Aires - Estudiantes de Río Cuarto (Guillermo González); 18.30 Atlanta - Dep. Riestra (Rodrigo Rivero).

Lunes: 15.10 Nueva Chicago - San Martín de Tucumán (Yael Falcón Pérez); 17.10 Tigre - Deportivo Maipú de Mendoza (Luis Lobo Medina); 19.30 Quilmes - Agropecuario (Leandro Rey Hilfer); 21.10 Chacarita - Belgrano (Ramiro López).

Martes: 21.10 Mitre de Santiago del Estero - Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Diego Ceballos). Libre: Almirante Brown.

Zona B: sábado 15.00 Brown de Adrogué - Defensores de Belgrano (Fabricio Llobet); 15.30 Villa Dálmine - All Boys (Julio Barraza); 15.30 Barracas Central - Deportivo Morón (Pablo Giménez); 15.30 Instituto de Córdoba - Ferro Carril Oeste (Mario Ejarque); 17.00 Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Tristán Suárez (Juan Pafundi).

Domingo: San Martín (San Juan) - San Telmo, horario a confirmar (Lucas Comesaña); a las 15.00 Atlético de Rafaela - Almagro (Andrés Gariano); 16.00 Guillermo Brown de Puerto Madryn - Santamarina de Tandil, Sebastián Zunino; a las 17.00 Independiente Rivadavia de Mendoza - Güemes de Santiago del Estero (Carlos Córdoba).



GANO CHACARITA

En el partido de la Zona A que cerró la quinta fecha de la Primera Nacional, Chacarita se impuso anoche como visitante a San Martín de Tucumán por 1 a 0. El único gol fue convertido por Emanuel Ibáñez, a los 23' del complemento.



ROMERO POSITIVO

Las últimas semanas vienen siendo muy críticas a nivel sanitario en la República Argentina debido al aumento sostenido en los casos de COVID-19. En ese marco, en las últimas horas sacudió fuerte la noticia de un nuevo positivo en el plantel de All Boys. Se trata de su entrenador José "Pepe" Romero, quien se encuentra aislado y monitoreado de forma permanente por el Departamento Médico del club.