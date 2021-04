El 79% de la población se percibe sana Locales 07 de abril de 2021 Redacción Por En medio de una pandemia que atraviesa a la población mundial, un estudio conducido por WIN y Voices! en Argentina, aportó datos interesantes a tener en cuenta en este 7 de abril, Día Mundial de la Salud.

FOTO ARCHIVO ENTRENAMIENTO. La práctica del deporte es fundamental para tener una vida saludable.

En 2020, el Día Mundial de la Salud nos sorprendió en pleno confinamiento estricto decretado en la mayoría de los países del mundo, debido a la grave pandemia de COVID-19.

En este 2021, la Organización Mundial de la Salud pone el acento en las desigualdades que existen y que condenan a las poblaciones más pobres a la enfermedad. El lema para este año: "Construir un mundo más justo y saludable".

WIN Internacional, la asociación líder en investigación de mercado y encuestas de opinión, publicó junto a Voices! en Argentina los resultados de su encuesta anual Win World Survey que explora las visiones y creencias de 29,252 ciudadanos de 34 países alrededor del mundo acerca de su salud y estilo de vida. La encuesta analiza las visiones y opiniones relacionadas a la percepción de salud y hábitos de los ciudadanos.



LA AUTOPERCEPCION DE SALUD

COMO CONCEPTO HOLISTICO

El año 2020 estuvo repleto de cambios inesperados, signado principalmente por la pandemia de COVID-19. La economía global y la crisis de salud, junto con la adaptación que los ciudadanos hicieron a nuevos estilos de vida, fueron centrales el año pasado.

En este contexto, WIN y Voices! analizaron las percepciones de salud de los individuos. Mientras que en otros tiempos la salud solía considerarse como una condición física y biológica, hoy en día se contemplan otras variables tan importantes como esas: el contexto en que vivimos, nuestra cultura, nuestros valores, al igual que las condiciones mentales, cognitivas y psicológicas.

A pesar de las consecuencias negativas provocadas por la pandemia durante el año 2020, 79% de la población global se percibe a sí misma como saludable. El resultado es consistente con mediciones previas. Sin embargo, a pesar de que la gran mayoría se considera a sí mismo/a como saludable, 20% de la población aún se percibe como no-saludable. Los resultados muestran que los hombres tienden a auto-percibirse como más saludables que las mujeres. Por otro lado, la encuesta muestra que cuanto mayor es el nivel educativo, mayor es la autopercepción de buena salud.

Los ciudadanos de Indonesia (92%), Pakistán (91%) y Corea del Sur (90%) son los que se consideran saludables en una mayor proporción. Por el contrario, los ciudadanos de Hong Kong (66%), Finlandia (65%) y Chile (60%) están al final del ranking de autopercepción de buena salud.

En el caso de Argentina, 83% de los encuestados evalúan positivamente su propia salud, lo que ubica a nuestro país cercano a la media global. Dentro de la región, Paraguay (90%) y México (88%) superan ampliamente la media mientras que Ecuador (73%), Perú (67%) y Chile (60%) muestran valores por debajo de ella.

Como se mencionó previamente, la percepción de salud involucra una compleja combinación de variables, incluyendo hábitos cotidianos. En el presente estudio, nos enfocamos en cinco hábitos o factores específicos que pueden impactar de manera positiva o negativa en la salud.



DORMIR BIEN

Uno de los factores considerados para mantener un buen estado de salud fue la calidad de sueño. Resulta evidente que la cuarentena, el distanciamiento social, las preocupaciones de salud y los problemas económicos asociados a la pandemia debieron tener un impacto negativo en la calidad del sueño. En un estudio realizado por CIS UADE-Voices! a mediados de 2020, más de la mitad de los encuestados en Argentina declaraban que la pandemia y el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio les habían generado trastornos sobre el sueño (58%).

Sin embargo, de acuerdo a la encuesta realizada por WIN-Voices! hacia el final del año 2020, el 64% de la población global reconoció haber dormido bien con frecuencia.

Según este relevamiento, los hombres declaran dormir bien con mayor frecuencia que las mujeres (66% vs. 62%), mientras que el segmento poblacional de personas de 35 a 44 años tiende a dormir bien con menor frecuencia (62%). Además, a mayor nivel socioeconómico, mayor es la frecuencia con la que los individuos declaran dormir bien (68% en los sectores más altos vs 59% en los más bajos).

Visto a nivel regional, Asia-Pacífico y Europa son las regiones en las que se registra mejor calidad de sueño (69% y 64% respectivamente dice dormir bien con frecuencia) mientras que lo opuesto ocurre en la región de MENA (54%).

Dos de los países latinoamericanos relevados se encuentran en el top 5 de los que mejor duermen: Paraguay (81%) y Ecuador (75%). Argentina, por su parte se encuentra también por sobre la media, con 74% de personas que dicen dormir bien con regularidad. Perú se ubica ligeramente bajo la media (63%), mientras que Brasil (53%), México (49%) y Chile (48%) se ubican al final del ranking entre los 5 países con peor calidad de sueño.

En Argentina se registran las mismas diferencias entre segmentos que a nivel global: los hombres declaran dormir mejor que las mujeres (77% vs. 72% respectivamente) y las personas de 35 a 49 años afirman dormir bien con menor frecuencia que el resto de los grupos etarios (66%). La calidad de sueño parece a su vez mejorar significativamente entre aquellos que viven en el interior del país (78% vs. 68% GBA y 65% CABA).



LOS NIVELES DE ESTRES

En 2020, casi un tercio (31%) de la población a nivel mundial dijo sufrir de estrés regularmente, mientras que 35% dijo no hacerlo. Las mujeres declaran estar más estresadas que los hombres (35% vs. 27% respectivamente). Los sectores de bajos ingresos son los que reportan mayores niveles de estrés (36% el segmento más bajo vs. 27% el más alto), algo comprensible dado que fueron quienes más dificultades enfrentaron para saltear los obstáculos económicos y para el cuidado de la salud desencadenados por la pandemia.

En relación a las regiones, MENA es la que muestra las tasas más altas de estrés en la población (37%), la región con menor estrés es Asia-Pacífico (28%).

En Latinoamérica, todos los países se encuentran igual o por debajo de la media global: Argentina, Perú y Chile registran las cifras más altas de estrés en la región (31%) seguidos de México (30%), Ecuador (29%), Paraguay (25%) y Brasil (21%).

En el resto del mundo, los países en los que los individuos se encuentran más estresados son Japón (49%) y Serbia (49%). Los países con menor nivel de estrés son Vietnam (11%) y Dinamarca (13%).

En Argentina, las personas de 35 a 49 años, además de ser las que peor calidad de sueño reportan, son también las que mayores niveles de estrés registran (39% comparado con 31% el total país).



BUENOS HABITOS: EJERCITARSE

De acuerdo a los resultados, 39% de la población a nivel mundial declara que realizó ejercicio de manera regular en 2020. Sin embargo, todavía existe una alta tasa de personas que no ejercita en absoluto o lo hace muy poco (31%).

Las mujeres declararon realizar menos ejercicio que los hombres (36% vs. 41% respectivamente).

En África, Europa y Asia-Pacífico, 4 de cada 10 personas ejercitan regularmente. Los ciudadanos de India (67%), Finlandia (58%) y España (57%) están entre los que más realizan ejercicio. A la inversa, los que menos ejercitan son los ciudadanos de Perú (26%), México (23%) y Chile (20%). Paraguay es el país latinoamericano cuyos habitantes declaran ejercitar con mayor regularidad (44%) seguido de lejos por Ecuador (37%), Argentina (33%) y Brasil (30%).

En nuestro país, son aquellos con mayor nivel educativo quienes afirman hacer ejercicio con mayor regularidad (44% quienes alcanzaron educación superior vs. 38% educación secundaria y 24% educación primaria).