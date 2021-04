Personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V de Policía, acudió a la esquina de las calles J.V. González y Congreso porque un sujeto en estado de ebriedad, se hallaba bajo un árbol al costado de las vías férreas, y cuando agentes de la Guardia Urbana Rafaelina trataron de identificarlo, intentó agredirlos.

En dicho escenario, los policías lo invitaron a retirarse y dirigirse a su domicilio, y lejos de acatar el pedido gritó "ustedes no me jodan, no son nadie para sacarme", a la vez que aplicó un golpe de puño en el rostro a uno de los uniformados.

Así las cosas, se generó un forcejeo y finalmente le fueron colocadas esposas a quien resultó ser Juan G., de 46 años de edad, domiciliado en la calle América al 300.

En definitiva, el fiscal actuante determinó que al detenido se le inicie a una causa por resistencia a la autoridad.