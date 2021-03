"No fue pacífica", según González Nacionales 08 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, sostuvo que la protesta del viernes en la capital de la provincia en rechazo a la decisión de regresar a la fase 1 de la cuarentena "no fue pacífica".

El funcionario destacó que el gobierno de Gildo Insfrán "apoya y respeta" las manifestaciones de protesta.

"Cuando se convierten en violentas, todos estamos en contra, al igual que cuando existe algún exceso de miembros de las fuerzas de seguridad, en el legítimo uso de la autoridad que le corresponde, para poner orden a una situación de desmanes", advirtió.

En este sentido, González evitó polemizar con el comunicado que emitió la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismo que repudió "el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta".

"El Gobierno nacional no dijo nada con lo que no estemos de acuerdo: todos repudiamos la violencia institucional y repudiamos aquellas expresiones pacíficas que se convierten en violentas, tal como ocurrió el viernes", indicó.