05 de marzo de 2021

"Me llamó la atención que no tengan en agenda el tema del medio ambiente"

Así lo manifestó la concejala oficialista Brenda Vimo al analizar las aristas por donde pasó el discurso del intendente Luis Castellano. Además dijo que "ojalá que ponga en valor la necesidad de una perspectiva de género concreta real y que no sea sólo discursiva".

La concejala del PJ Brenda Vimo analizó detalladamente el discurso de apertura de sesiones que brindó el intendente Luis Castellano y dijo: “Fue un discurso bien técnico explicando todo lo que se viene realizando en conjunto, donde puso en valor realmente todo el trabajo y la voluntad que ha puesto al Cuerpo Legislativo en acompañar esta situación que socialmente y económicamente fue tremenda”. “Escuchando las propuestas para lo que se viene, la verdad es que ponga en valor la necesidad de una perspectiva de género concreta real y que no sea sólo discursiva, eso por lo menos da un poco de fe porque las mujeres dentro del ámbito político seguimos luchando mucho para poder tener un espacio y una voz que se escuche”, afirmó. La edil mostró su descontento por la ausencia de un tema que desde su bloque viene trabajando enfáticamente, del medio ambiente: “Me llamó poderosamente la atención que no tenga en agenda el intendente el tema del medio ambiente, ya que es algo que está en agenda en el mundo entero, es algo que se ha priorizado en las economías de todos los países del mundo y que acá ni siquiera lo tengamos en la agenda es algo que me preocupa mucho”. Y continuó: “Más allá de mi proyecto personal o de bloque y que tiene que ver con algo que se va a debatir y qué es muy serio, qué debería preocupar y debería poner en acción valores y diagnósticos; al menos para diagnosticar el problema o al menos tener en agenda cada una de las obras públicas que van a llegar destinadas del gobierno provincial o nacional, con una mirada de ambiente, que no se puede más mirar para un costado”, concluyó.