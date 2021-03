Campazzo votado para el Rising Star Deportes 04 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FACUNDO CAMPAZZO

El cordobés Facundo Campazzo fue elegido para disputar el partido de la Rising Star, un encuentro de exhibición que se disputa todos los años previo al NBA All Star, pero que esta temporada no se concretará por la pandemia de coronavirus. "Contento y orgulloso por esta nominación. Qué lástima que no se juegue!", señaló el base de los Denver Nuggets tras enterarse de la noticia en su cuenta personal de Twitter.

No obstante, si se hubiera podido disputar el cotejo, Campazzo tampoco podría haber estado, dado que se encuentra aislado como media preventiva porque estuvo en contacto estrecho con un paciente al que se le detectó Covid-19. El Rissing Star suele reunir a los mejores jugadores en sus primeros dos años en la liga, tanto estadounidenses -U.S.TEAM- como extranjeros, que conforman el "World Team".

El cordobés, de 29 años, fue elegido en una votación de la que participan todos los asistentes técnicos principales de cada franquicia. "Facu "Campazzo es el octavo latino y el cuarto argentino en ser elegido para el juego que reúne a los mejores debutantes, siendo el primero el bahiense Emanuel "Manu" Ginóbili, el santafesino Andrés "Chapu" Nocioni y el eterno Luis Scola. Desde 2012, con la elección del brasileño Thiago Splitter, que no se elegía a un latino para este partido.



HORARIOS PARA TOKIO

Los Juegos Olímpicos de Tokio están cada vez más cerca. Si bien los rumores sobre la posible suspensión siguen en el aire, ya se empiezan a conocer los calendarios de las disciplinas y, entre ellas, el del básquet.

La selección de Sergio Hernández debutará el 26 de julio a la 1:40 hora argentina, frente al ganador del repechaje de clasificación de Lituania (Lituania, Corea del Sur, Venezuela, Polonia, Eslovenia o Angola). Luego, el segundo partido será el jueves 29 a las 9:00 (siempre hora argentina) ante España.

Por último, el domingo 1º de agosto se enfrentará a Japón otra vez a la 1:40. Los días de las siguientes fases serán: cuartos de final el martes 3 de agosto, semifinales el jueves 5 y los partidos por las medallas el sábado 7, siempre en el imponente estadio de Saitama.