El Dr. Miguel Muñoz con las autoridades el día de la inauguración.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El 3 de marzo de 2019 titulábamos el acontecimiento de este modo: La inauguración del COS es un hito histórico para Sunchales y la región

Resaltando que "en el atardecer de la víspera se procedió a la inauguración del Centro Oncológico Sunchales, perteneciente a ATILRA y equipado con tecnología de punta para el tratamiento del cáncer, equipamiento que es único en el país, y que está al servicio de toda la comunidad, sean o no afiliados al gremio lechero".

En la crónica poníamos de relieve que "con la inauguración del Centro Oncológico Atilra, hecho desarrollado en el atardecer de la víspera se concretó un sueño largamente acariciado por la gente de la ATILRA, que en una apertura generosa, que la caracteriza, lo pone a disposición de toda la comunidad de la ciudad, la región el país y de naciones vecinas, sean o no afiliados al gremio lechero.

"La habilitación de esta primera etapa del ambicioso plan de salud que tiene en marcha el sindicato, a través de su fundación tuvo ribetes de honda emoción y gratificación por parte de sus impulsores y un entendible orgullo manifestado en el seno de la organización gremial y en la comunidad toda.

"Esta obra pone indudablemente a Sunchales en la avanzada en la lucha contra el cáncer.

"Tras la habilitación a la que hacemos referencia comenzará a funcionar el Departamento y equipo Tomotherapy HDA, único en Argentina, última tecnología en radioterapia de alta precisión submilimétrica para optimizar el tratamiento radiante de tumores y minimizar los efectos de la terapia radiante. Equipo dotado con un tomógrafo que permite controlar periódicamente al paciente tras certificar las lesiones a tratar. Esto lo transforma en un equipamiento único en su tipo.

Un hito histórico que cumple dos años

Sin lugar a dudas, hoy, 2 de marzo, se celebra un hito histórico en materia de salud.

Hace dos años que Atilra concreta un sueño largamente anhelado, brindar una respuesta de salud concreta, de alta calidad y eficacia para el tratamiento de pacientes con cáncer, con la firme convicción de que, con un equipo de radioterapia de última generación y el apoyo de un grupo de profesionales de excelencia, se estarán salvando vidas.

Inaugurado el 02/03/2019 en la localidad de Sunchales, este centro apuesta a la innovación y a la tecnología al servicio de la salud, no solo de los/las trabajadores/as lecheros/as sino de la comunidad en general. El mismo cuenta con un equipo de radioterapia único por sus características y prestaciones en el país y la región, el Tomotheraphy HDA; que junto a un gran equipo humano altamente capacitado e involucrado en el tratamiento integral de los/las pacientes, conforman el COS Atilra - Centro Oncológico Sunchales.

¡Felices 2 años COS ATILRA!