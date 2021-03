River ganó, Boca empató Deportes 01 de marzo de 2021 Redacción Por COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

FOTO NA FESTEJO. / El Millo superó al Calamar.

River debió trabajar más de la cuenta para vencer al ascendido Platense por 1 a 0, en Vicente López, en el partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A de la Copa de Liga Profesional de Fútbol.

El delantero cordobés Matías Suárez marcó el gol del triunfo parcial "millonario", a los 9 minutos del primer tiempo, al definir con categoría en el mano a mano, tras ser habilitado por un pase largo del uruguayo Nicolás De la Cruz. En el "Calamar" se produjo la despedida del emblemático Daniel Vega, quien a los 39 años decidió retirarse de la actividad profesional.

Vega formó parte del equipo titular y fue reemplazado a los 9 minutos -el número que lució en su camiseta a lo largo de su carrera- por Matías Tissera.

En River tuvo que dejar la cancha por lesión el atacante colombiano Rafael Borré, a los 11 minutos, y fue reemplazado por Julián Álvarez. Pero además en el complemento el que debió irse antes fue el defensor Javier Pinola, quien se fracturó el brazo derecho y estará un tiempo fuera de las canchas.

En otro encuentro, un deslucido Boca no le pudo encontrar la vuelta a un duro Sarmiento y empató 1 a 1, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la tercera fecha de la Zona B. Gabriel Alanís abrió el marcador para la visita con un golazo, a los 19 minutos del complemento, mientras que Lisandro López, de cabeza, a los 23 de la misma etapa, marcó el empate boquense.

A su falta de juego, Boca le sumó la preocupación por las lesiones, ya que promediando la primera etapa, cuando se jugaban 21 minutos, perdió a Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz.

En el otro partido, Estudiantes y Racing igualaron 0 a 0 en La Plata. El delantero Enzo Copetti fue titular en la Academia.



Juegan hoy: 19.15hs Unión vs Lanús, 21.30hs Rosario Central vs Godoy Cruz, 21.30hs Atlético Tucumán vs Huracán.