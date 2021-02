El dólar blue cerró a $143 Nacionales 26 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El dólar blue continuó ayer a la baja y cotizó a $143 para la venta, mientras que el dólar con recargo operó a un promedio de $156,87, en una jornada en la que el Banco Central volvió a comprar divisas.

El billete ofrecido en las "cuevas" del microcentro porteño perdió $2 frente al miércoles y en tres días acumuló una merma de $4.

En lo que va del año, el tipo de cambio paralelo experimentó una caída equivalente a $23.

La divisa ilegal ya es casi $14 más barata que el dólar "ahorro", que registra el precio más elevado del mercado.

Según el promedio publicado por la autoridad monetaria, operó ayer a $88,831 para la punta compradora y a $95,076 para la vendedora.

Sin embargo, si a ello se suman los recargos correspondientes, asciende a $156,87.

Por su parte, el dólar mayorista trepó siete centavos, hasta los $89,75, y durante la semana tuvo un avance de 61 centavos.

El volumen negociado en el segmento de contado creció levemente y llegó a u$s 209,947 millones.

Según estimaciones del mercado, el Banco Central pudo finalizar con un saldo favorable en su intervención diaria de u$s 27 millones.

De ese modo, a lo largo de la semana ya acumuló compras netas por unos u$s 132 millones para fortalecer las reservas internacionales ante una mayor tranquilidad en la plaza cambiaria, ya que hay inversores que se vuelcan a las tasas en pesos.