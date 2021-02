Fernández afirmó que piensa "en San Martín" Nacionales 26 de febrero de 2021 Redacción Por EN UN ACTO REALIZADO EN YAPEYU

FOTO NA PRESIDENTE. Evocó la figura de San Martín en la ciudad de Yapeyú.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a la oposición por las vacunas y afirmó que cuando lo quieren hacer "claudicar", él piensa "en José de San Martín" para "inspirarse".

"Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. No voy a ser nunca como él, pero quiero que algo de él me inspire, que algo de él, de Belgrano, de Güemes, de Rosas, de Quiroga, de Bolívar, de Sucre, de Artigas, que algo de ellos me inspire", resaltó Fernández.

Al encabezar un acto en la ciudad correntina de Yapeyú por la conmemoración del 243 aniversario del nacimiento de San Martín, junto a un grupo de gobernadores del Norte, el mandatario expresó: "Ahí me surge recordar a San Martín y su carta a Estanislao López: Unidos somos invencibles".

En un discurso con varias críticas a la oposición, el mandatario destacó "el esfuerzo" de su gobierno para "ir a buscar vacunas por el mundo" para enfrentar la pandemia, y agregó: "Nadie vino a decirme 'hice una gestión en China para conseguir una vacuna, o en Estados Unidos o en Inglaterra'. Nadie vino a ofrecernos eso, lo tuvimos que hacer solos, lo hicimos con los gobernadores".

"Nos toca enfrentar un mundo raro, muy egoísta, donde el 10 por ciento de los países concentran el 90 por ciento de las vacunas existentes. Pero no bajamos los brazos, seguimos buscándolas y están llegando hoy -por anoche- (las chinas de Sinopharm) en el día del nacimiento de San Martín y en el cumpleaños de Néstor (Kirchner)", señaló en otro pasaje.