Joaquín Gil, árbitro de la final en San Francisco Deportes 25 de febrero de 2021 Redacción Por El partido de Ben Hur ante Racing de Córdoba por un ascenso al Federal A será dirigido el domingo por Joaquín Gil, de San Pedro

FOTO ARCHIVO DESIGNADO. El árbitro oriundo de San Pedro.

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer las designaciones arbitrales para las cuatro finales del torneo Regional Amateur de Transición que se disputarán el domingo para determinar los ascensos al Federal A. El duelo entre Ben Hur y Racing de Córdoba, en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco y que dará inicio a las 17.10, será dirigido por Joaquín Gil, con Santiago Banegas y Milton Ayala como asistentes, todos de San Pedro (Buenos Aires). El cuarto árbitro será Leonel Suárez (San Antonio de Areco).

Se trata de un joven árbitro de 31 años, que ha participado de concentraciones arbitrales en el predio de Ezeiza. En noviembre de 2019 estuvo en el Curso Fifa Rap Jóvenes Talentos. En esa ocasión, el medio laopinionsemanario.com.ar de San Pedro publicó que "Gil fue seleccionado junto a otros 35 colegiados de los cuáles sólo seis fueron del interior del país porque el resto de los cupos fueron para jueces de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA)".



RECUPERANDO SOLDADOS

Ben Hur aguarda el partido decisivo del domingo con mucha confianza. En materia de lesionados, seguramente estará en condiciones de jugar Gustavo Mathier, que fue preservado el lunes porque no estaban al cien por ciento desde lo físico. No obstante, habrá que determinar si Carlos Trullet decide incluirlo de entrada o se inclina por mantener como titular en el costado derecho de la defensa a Luis Ybáñez. A priori, se cree que volverá Mathier.

Por otra parte, el chaqueño Diego Nuñez tiene una sobrecarga de la que se estima que no le impedirá estar jugando desde el minuto inicial. Puede intuirse fácilmente que en un partido con tanto en juego, todo futbolista va a dejar de lado como sea una dolencia para tratar de estar ante la chance de abrazar la gloria.



OTRAS DESIGNACIONES

Ciudad de Bolívar vs. Independiente de Neuquén (en Carmen de Patagones): árbitro Pablo Nuñez; asistentes Gabriel Gonzalez y Rubén Riveros. Cuarto árbitro: Sebastián Fernandez, todos de San Juan.

Independiente de Chivilcoy vs. Fundación Amigos de Mendoza (en General Pico): árbitro Nelson Bejas (Tucumán). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y José Ponce (Tucumán). Cuarto árbitro: Marcos Luzzi (Ayacucho).

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Fontana de Chaco (en Santiago del Estero): árbitro, Bruno Amiconi (Salto). Asistentes: Carlos Viglietti y Aníbal Roldán (Salto). Cuarto árbitro: Karim Doussouk (Chascomús).