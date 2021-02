Adhesión del Municipio al Plan Incluir Región 24 de febrero de 2021 Redacción Por El Concejo Municipal de Sunchales concretará una nueva Sesión Extraordinaria, la misma tendrá lugar hoy, a las 12 en el recinto de sesiones.

FOTO ARCHIVO// CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES// Los ediles durante uno de sus habituales debates.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera, desde el Cuerpo Legislativo local se anunció que hoy, a partir del mediodía se desarrollará una nueva sesión extraordinaria presencial.

En la oportunidad los asuntos a considerar son los que detallamos a continuación.



Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos

Resolución elevado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Modifica el Artículo 1º de la Resolución Nº 717/2019 designando a la Beca Deportista Sunchalense como Beca Chente Cipolatti.

Minuta de Comunicación presentado por Oscar Trinchieri, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Instan al Banco Hipotecario y al Departamento Ejecutivo a que arbitren los medios necesarios para regularizar la situación del Complejo 108 departamentos del Pro.Cre.Ar.

Resolución elaborado por Leandro Lamberti

Dispone modificaciones en la página web del Concejo Municipal.



Proyectos presentados

Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Regula la disposición, almacenamiento y reciclaje de neumáticos fuera de uso y adhiere al Decreto Provincial Nº 2151/2014.

Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Acepta de Reinaldo Bolatti, la donación de dos fracciones de terreno a destinar a espacios verdes.

Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Adhiere a la Municipalidad de Sunchales al "Plan Incluir", aprobado por Decreto Provincial Nº 1184/2020.

Ordenanza elaborado por Andrea Ochat con la adhesión de Leandro Lamberti

Establece regulaciones para la instalación en espacios públicos de las denominadas "terrazas gastronómicas".

Minuta de Comunicación : presentada por Oscar Trinchieri, Horacio Bertoglio y María Alejandra Bugnon de Porporatto

Solicita al Departamento Ejecutivo que convoque a reunión a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural para la planificación de tareas en materia de caminos rurales.

Ordenanza elaborada por Andrea Ochat con la adhesión de Leandro Lamberti

Solicita a la Dirección del Hospital Almicar Gorosito información en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra COVID 19.

Ordenanza elevado por Leandro Lamberti.

Crea el Fondo Municipal de Becas para Deportistas Amateur residentes en la ciudad.

Ordenanza presentado por Leandro Lamberti

Crea el Registro Municipal de Acompañantes Terapéuticos.

Minuta de Comunicación remitido por Oscar Trinchieri, Horacio Bertoglio y María Alejandra Bugnon de Porporatto

Solicita al Departamento Ejecutivo información referida al denominado "Anillo Digital".

Minuta de Comunicación elevado por Oscar Trinchieri con la adhesión Horacio Bertoglio y María Alejandra Bugnon de Porporatto

Solicita al Departamento Ejecutivo remita información referida a la construcción de la nueva comisaría.

Minuta de Comunicación presentado por Oscar Trinchieri con la adhesión: Horacio Bertoglio y María Alejandra Bugnon de Porporatto

Requiere del Departamento Ejecutivo copia del convenio de colaboración suscripto con los frentistas del camino que pasa frente al establecimiento Don Elder.

Minuta de Comunicación presentado por Horacio Bertoglio y María Alejandra Bugnon de Porporatto

Insta al Departamento Ejecutivo a realizar tareas de mantenimiento de espacios verdes de la ciudad.

Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Llama a Licitación Pública Nº 4/2021 para la ejecución del proyecto "Obras de infraestructura-Parque Habitacional Sunchales".

Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Incorpora calle Mitre entre Salta y J.B.V. Mitri como parte del sector en situación de urgencia según Artículo 3 de la Ordenanza Nº 2569.

Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Prorroga el vencimiento del Régimen Especial de Regularización Tributaria establecido por Ordenanza Nº 2853 hasta el 31 de marzo.

Ordenanza presentado por Horacio Bertoglio y María Alejandra Bugnon de Porporatto con la adhesión de Oscar Trinchieri

Exime del cobro del Derecho de Registro e Inspección por el período 2020 a los contribuyentes que lo soliciten y que tuvieron cerrados sus comercios.

Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Acepta la propuesta de venta de un camión ofrecido por el Sr. Oscar Pineda con destino al servicio de riego.



Comunicaciones oficiales y peticiones particulares

Nota Oficial presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal

Remite octavo informe parcial según Ordenanza Nº 2822.

Nota Particular Vecinas y vecinos del Barrio Colón

Sugieren medidas de organización para el acto eleccionario del 20 de febrero.

Nota Particular remitido por los Empleados Hostal Parque Casic

Solicitan la exención de impuestos municipales del año 2020 y 2021 para la empresa Cipolatti Argentino, Sonia y Carlos y para todo el personal registrado en la misma.

Nota Institucional remitido por la Sociedad Rural de Sunchales

Solicitan al Concejo que interceda ante el Departamento Ejecutivo para el cumplimiento de los acuerdos en materia de caminos rurales.

Nota Particular remitida por Víctor Díaz

Solicitan reunión con el Concejo Municipal tendiente a exponer las dificultades por la que atraviesan los adjudicatarios de los 108 Departamentos del Procrear.

Nota Institucional remitida por la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales

Solicitan reunión con el Concejo Municipal a efectos de analizar la actualización del cuadro tarifario aprobado por Ordenanza Nº 2817.

Nota Particular remitida por Desarrolladores urbanos de la ciudad

Remiten propuestas de modificación a la normativa que fija las condiciones para nuevos loteos.

Nota Oficial presentada por el Comité de Bioética de Sunchales

Solicitan reunión con el Concejo Municipal.

Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal

Incluye temas para tratamiento en sesión extraordinaria.

Nota Particular elevada por Vecinos de Barrio Villa del Parque

Solicitan al Intendente Municipal interceda con la empresa a cargo de la construcción de la autopista RN Nº 34 para garantizar el riego tendiente a evitar el levantamiento de polvillo.