Tareas de fumigación Región 24 de febrero de 2021 Redacción Por SAN VICENTE

FOTO PRENSA COMUNA// FUMIGACIÓN// Programaron dos jornadas de actividad.

SAN VICENTE. - Desde la Comuna local se informó que los días miércoles 24 y jueves 25 febrero, desde la medianoche, se realizarán tareas de fumigación contra el mosquito del dengue, con la modalidad termo-niebla (Humo).

El operativo será en todo el ejido urbano, desde las zonas periféricas hacia el centro. Es por eso que se recomienda los vecinos no circular en esos horarios y mantener aberturas cerradas.

Cronograma:

miércoles 24: Desde la medianoche hasta las 4 AM.

jueves 25: Desde la medianoche hasta las 4 AM.