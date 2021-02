Autorizan fiestas de 15, de egresados y casamientos

Con el voto de todos los concejales presentes en la sesión extraordinaria que se realizó ayer por la mañana, se aprobaron los dos proyectos que habilitan, por un lado, la realización de fiestas de egresados, casamientos y de 15 años, y por otro el funcionamiento de salones de juegos infantiles. Se trata de dos actividades que venían relegadas en el marco de la pandemia y de una situación epidemiológica cambiante que ahora permitirá la recuperación de decenas de empleos.

El intendente Luis Castellano dialogó el lunes con los concejales para consensuar estas iniciativas y permitir la realización de fiestas de graduación y la habilitación de salones infantiles. Luego, el martes por la mañana, se decidió incorporar al texto del primer proyecto a las fiestas de casamiento y de 15.

Por eso, a partir de que todos estaban de acuerdo, el Concejo Municipal de Rafaela sancionó la ordenanza que en su Art. 1º establece: "Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal a permitir, con carácter excepcional, la realización de las fiestas de 15, casamientos y graduaciones de los alumnos que egresen de las escuelas secundarias de la ciudad, bajo condiciones que garanticen la preservación de la salud pública".

En tanto, en el Art. 2º se delega en el Departamento Ejecutivo la facultad de "extender, con carácter excepcional, los horarios de realización para los eventos mencionados en el Artículo 1º". Más allá de que en este punto había posiciones distintas en el cuerpo legislativo, finalmente prevaleció la idea de evitar un horario y que la decisión esté a cargo de las áreas de control.

La concejal justicialista Brenda Vimo, precisó que “esto significa empezar a agilizar y lo que digo siempre es que tenemos que aprender a vivir con Covid, no podemos seguir esperando la etapa post Covid porque nadie sabe cuándo va a ser. Sabemos perfectamente que en 10 días comienzan las clases, están todas las actividades habilitadas y tenemos que aprender a vivir con este virus, adaptándonos a las situaciones y a vivir de esta manera; si no vamos a tener que quedar encerrados toda la vida dentro casa”.

“Con las precauciones lógicas que hay que tomar, tenemos que ir habilitando, era un derecho indiscutible de los peloteros tener la posibilidad de abrirlos, porque todos sabemos y no nos vamos a mentir entre nosotros, que el que no festeja en un pelotero lo festeja en el patio de su casa. Creo que con las medidas precautorias y los protocolos tienen que funcionar”, indicó la edil.

Acerca de las fiestas de egresados, cumpleaños de 15 y casamientos, manifestó que “estas fiestas tienen que seguir sucediendo, la vida social también forma parte de nuestra vida. Nosotros somos seres sociales y sin sociedad no podemos vivir, pero vamos a tener que aprender a hacerlo de la manera más resguardada, más responsable posible”, concluyó Vimo.

En los considerandos, la iniciativa sostiene que "en el marco de situación excepcional planteado por la pandemia de Covid-19 se han mantenido reuniones con padres y alumnos de distintas instituciones educativas de la ciudad, quienes han planteado la necesidad de permitir desarrollar las fiestas de graduaciones de los egresados de las escuelas secundarias, bajo condiciones seguras y de contención".

En este marco, agrega, "también se han realizado reuniones con empresas vinculadas a la realización de eventos, donde se manifestó la necesidad de permitir desarrollar fiestas de 15 y de casamiento, bajo condiciones seguras y de contención".

Asimismo, destaca que "las propuestas presentadas por los particulares se orientan al desarrollo de los eventos al aire libre, con la generación de espacios de distanciamiento entre los concurrentes, del tipo “burbujas” o “islas”, de modo tal de permitir la creación de pequeños grupos de personas, sin interacción entre las burbujas o islas".

Finalmente, subraya que "resulta conveniente establecer un marco regulatorio excepcional que clarifique los requisitos sanitarios bajo los cuales se generen las condiciones de seguridad y salud públicas, que permita que en nuestra ciudad se puedan celebrar las fiestas de 15, casamientos y graduaciones, en ambientes de contención".