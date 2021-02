"Despertemos las aulas", una campaña de deportistas que pide por clases presenciales

Los Padres Organizados de la Provincia de Santa Fe, que desde el año pasado insisten en la necesidad de que vuelvan las clases presenciales a las escuelas, dieron un golpe de efecto este fin de semana con la difusión en redes sociales de un video bajo el lema "Despertemos las aulas", en el que sumaron el apoyo de reconocidos deportistas en actividad o retirados de distintas disciplinas. Los ídolos de Boca, Roberto Pato Abondanzzieri, y de River, Leonardo Ponzio, el jugador de Los Pumas, el rafaelino, Mayco Vivas y los jugadores Guillermo Sara, Fabricio Fontanini, Leandro Chichizzola y el piloto Facundo Ardusso participan de esta campaña. El video de 12 minutos acumulaba anoche casi 2.400 vistas en el canal de Youtube.

"Treinta y tres deportistas de la provincia de Santa Fe (Argentina) se sumaron y apoyaron esta campaña pidiendo que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a la escuela. ¡Necesitamos ser escuchados! Despertemos las Aulas", subraya la comunicación de Padres Organizados, entusiasmados con esta iniciativa a la que dedicaron todo el mes de enero en busca de un mayor impacto en la agenda pública, en especial la de los funcionarios. "El reconocimiento social que tienen los deportistas y periodistas que participaron de esta campaña permite aumentar la fuerza de nuestro pedido", sostuvo Olga D´Agostino, integrante del espacio Padres Organizados Rafaela ante una consulta de LA OPINION.

El video, que fue editado por el publicista rafaelino Marcos Delfabro, comienza un recorrido por aulas vacías, pasillos largos de escuelas, patios de juegos desiertos, imágenes posibles por la pandemia. "Soy el Pato Abondanzzieri. Hagamos fuerza para que las clases presenciales comiencen" dice el ex arquero de Boca para ir directo al asunto. "Soy Jerónimo de la Fuente, jugador profesional de rugby. Quiero apoyar la vuelta a las aulas, ahí aprendí a ser quien soy" sigue. "Soy Leo Ponzio. Quería pedir la vuelta de clases de todos los chicos porque la educación es lo principal en nuestras vidas" completa el gran capitán de este River super campeón en ese primer tramo.

Después aparece el destacado piloto Facundo Ardusso, quien afirma que "los niños necesitan desarrollarse como personas, pido coherencia y que los chicos vuelvan a clases porque necesitan volver a compartir momentos con sus amigos, necesitan la educación para el desarrollo mental y emocional.". La jugadora de voley, Carolina Costagrande, el polista Alfredo Capella y el judoka Gastón García dejan sus testimonios y aseguran que "la educación es la base fundamental de nuestra sociedad".

"La educación y el deporte fueron la base de mi desarrollo a nivel deportivo y personal", afirma después la ex golfista rafaelina y también ex conductora de la cadena ESPN, Silvia Bertolaccini. "Que los niños, que son el futuro, tengan la posibilidad de poder transitar este momento con sus docentes. Brindando herramientas para que puedan seguir aprendiendo sobre valores, sobre compartir, que son muy importantes para la vida", expresa Elina Rodríguez, del ámbito del voley.

El puma rafaelino Mayco Vivas subraya que "la escuela es un lugar de solidaridad, compañerismo y respeto, por eso la educación tiene que ser una actividad esencial en todo el país". Carismática, la boxeadora Alejandra "Locomotora" Olivera dispara: "Recuperemos las aulas, están tristes los niños, estamos tristes los padres".

Ex futbolistas como el esperancino Matías Donnet, los santafesino Fernando "Turco" Alí y Darío Cabrol, los ex Atlético de Rafaela Fabricio Sánchez Varela y Gonzalo del Bono dejaron sus palabras a favor de las clases presenciales, al igual que la futbolista María Belén Potassa.

Desde el básquet aportaron Adriana Motura y María Itatí Castaldi pidiendo por el retorno de las clases presenciales "cuidándose, con protocolo, como en todas las actividades". Por su parte, la periodista Carolina Losada advierte que "el compañerismo, la complicidad y la empatía no se enseñan con los libros".

El boxeador Matías Vidondo y los gimnastas Federico Molinari, Lucas Chiarlo y Juan Ignacio "Juani" Alarcón también transmitieron sus mensajes de apoyo. "Los valores que aprendí en las aulas me acompañan toda la vida", reseñó Molinario.

El actual defensor de Newell´s, Fabricio Fontanini, Lucas Blondel y Guillermo Sara de Atlético de Rafaela colaboraron con la propuesta. "Tuve la suerte de formar una familia, hoy me di cuenta sobre la importancia mi etapa de formación" dice el arquero mientras su ex colega Abondanzzieri reaparece para indicar que "en las aulas conocí a mis amigos, mis mejores maestros, profesores y compañeros". Otro ex Atlético, Lucas Avendaño, las jóvenes basquetbolistas Candela y Delfina Gentinetta, la atleta Sofía Kloster no quisieron quedarse afuera.

La docente, comunicadora y dirigente deportiva, Eglis Giovanelli, sostuvo que "en honor a tantos años de docencia le pido a los padres que luchen para que este año los niños tengan clases presenciales". "La escuela no es uno más uno, la escuela no es una fórmula de física o de química, no es una capital de una provincia o de una Nación. La escuela es otra cosa, la escuela es la emoción, los sentimiento que los chicos y jóvenes tienen en compartir y departir con sus pares. Por favor, la Provincia de Santa Fe que siempre estuvo al frente de la educación no puede quedar atrás esta vez. Vamos

todo por la educación, vamos para que se abran las escuelas", concluyó.

"Que el 2021 sea en las aulas" es el fuerte y claro mensaje del final de este video que forma parte de una campaña que tendrá nuevos capítulos, según sus impulsores. La campana de una escuela repica en el final mientras que una maestra invita a ingresar a la escuela.

