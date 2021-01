El sello que Otta quiere para la Crema Deportes 26 de enero de 2021 Redacción Por “Tengo la tranquilidad de que el equipo volvió a aparecer y fuimos superiores desde que arrancó el partido”, señaló el DT albiceleste tras la clasificación a semifinales por el ascenso.

FOTO REDES VESTUARIO FELIZ. / Atlético celebró en el Marcelo Bielsa. El sueño de primera sigue latente.

Después de haber dejado en el camino a Quilmes y de sellar el pasaje a la semifinal del reducido de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la Liga Profesional, Walter Otta, entrenador de Atlético de Rafaela se mostró por demás de entusiasmado, con las pulsaciones aún muy elevadas tras una definición tremenda desde los penales.

“Hemos vivido muchas de estas definiciones por penales en Copa Argentina pero la verdad que uno no se acostumbra nunca, los nervios, la sensación de que merecíamos haberlo ganado en los 90, tener ese quinto penal y no poder ganarlo, eso genera una angustia tremenda. Se vive con mucha tensión”, indicó Otta en conferencia de prensa.

-¿Cree que merecían ganarlo antes de ir a la definición por penales?

- Creo que habíamos merecido ganarlo en los 90. Tengo la tranquilidad de que el equipo volvió a aparecer y fuimos superiores, desde que arrancó el partido. Lamentablemente en el fútbol esa diferencia a veces no se puede ver plasmada en el resultado, pero fuimos justo ganadores.

-Fueron superiores en el trámite, con tenencia y mayor protagonismo pero faltó claridad en los últimos metros.

-Si, tendríamos que haber sido eficaces y no lo fuimos. El equipo se posicionó bien, no recuerdo una sola situación de Quilmes, salvo la del gol. Después, el partido fue todo nuestro. Luego del segundo gol pecamos de inexperiencia, nos metimos atrás y en la primera que llegan nos lastiman y tuvimos que sufrir en los penales. Somos un equipo que presiona o que intenta presionar siempre y que trata de jugar con eso. Me quedo conforme con lo hecho, después, en el fútbol a veces se gana o se pierde, pero hicimos las cosas bien y fuimos superiores. Creo que fuimos superiores en los 90, en el primer tiempo se notó mucho más, el gol nos pegó un poquito, haciendo las cosas mejor que el rival y recibir un gol, pero son cosas que este deporte tiene, no existe la justicia y acá hay que ser efectivos, no podemos dejar de ser tan intensos.

-En lo referido al juego, ¿qué análisis hace?

-En el primer tiempo nos faltó ser eficaces, en el segundo hicimos dos goles y creo que merecido. En el primer tiempo pasó que nos apuramos a la hora del último pase, no tomamos las decisiones correctas pero esto es así. A veces es más claro, otras no tanto y los nervios juegan. Todo lo que hay en juego o la falta de experiencia en algunos jugadores, pasa y es normal. Lo que me deja tranquilo es el funcionamiento y la superioridad que marcamos.

-Se festeja, se disfruta pero esto sigue, y ya juegan el miércoles…

-Sin dudas, ahora nos toca descansar y esperar rival (a la postre se definió Platense). De acá saldremos para el lugar que nos designen (vuelve a jugar en Rosario y en Newell’s). Quedan dos finales más y vamos por la próxima. Ojalá sean dos, pero vamos por una primero.