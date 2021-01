Vimo confía en el consenso Locales 23 de enero de 2021 Redacción Por La concejal del PJ, hoy al frente de la presidencia del Concejo, así lo aseguró y dijo que debe existir voluntad política y entender que el único bien superior al que hay que defender es la salud de las personas.

FOTO ARCHIVO EXPECTANTE. Brenda Vimo, actualmente al frente de la presidencia del Concejo.

La concejal Brenda Vimo está al frente de la presidencia del Concejo de manera momentánea, ya que al ser vicepresidente primera reemplaza al presidente cuando éste se encuentre ausente o de vacaciones.

Al ser consultada acerca de la agenda legislativa, la edil señaló que “uno tiene muchas expectativas cuando trabaja en esto y la verdad que el año pasado fue un año con demasiadas dificultades, demasiados obstáculos. Creo que hay muchísimos temas que deberán tratarse este año; hay temas prioritarios que se vinieron posponiendo durante mucho tiempo y que tienen que estar en agenda porque no se pueden seguir postergando, por lo cual todo lo que tiene que ver con género y con la salud van a ser sin dudas los ejes en mi trabajo, como lo fueron siempre. Va a ser un amplio trabajo integral y serio, de algo que realmente me preocupa mucho y que tiene que ver con los límites agronómicos y cuál es la producción que realizamos en términos ecológicos en nuestra ciudad”.

Vimo en relación al tema fitosanitarios y el proyecto de Ordenanza que se comenzará a tratar en marzo, dijo: “Debemos saber que comemos y como comemos, de dónde viene lo que comemos y además la fuente de empleo que todo esto puede generar. Este tema, el de los fitosanitarios, la verdad que ha avanzado mucho no sólo acá en Rafaela sino también en la zona, en el país y además en el mundo. La semana pasada salió un comunicado acerca de que en México salió una resolución presidencial, en donde a partir del año 2024 se prohíbe la aplicación, comercialización e importación de glifosato en ese país; de ese modo empieza todo el proceso de reacomodamiento de los cultivos, en función de este nuevo paradigma”. Y agregó: “Lo mismo sucede en nuestra zona, nosotros estamos viendo que lamentablemente las fuerzas económicas muchas veces hacen que sea difícil desde el poder político tomar las riendas de esto, priorizar la salud y priorizar el medio ambiente, y no se terminan tomando decisiones desde los Cuerpos Legislativos como corresponden y termina siendo el Poder Judicial quien lo toma, y tenemos muchísimos casos que comprueban esto”, afirmó la concejal justicialista.

“Hay un libro que se llama Praxis jurídica sobre agroquímicos y podemos ver ahí la cantidad de fallos, no sólo en la zona rafaelina, en nuestro departamento Castellanos, sino de todo el país, en donde se demuestra que los agroquímicos están hasta en las napas subterráneas, que se encuentran en los productos que nos alimentamos, en el shampoo con el que nos lavamos la cabeza. La verdad es que este no es un tema más, es un tema excesivamente serio que hay que trabajarlo en forma consensuada, con una mirada que no puede ser absolutamente productiva, porque la vida no sólo es la producción. La vida es mantener la salud, porque si vamos a poner en cuestiones económicas qué costo tiene la producción y alguien me diga qué costo tiene tener una hijo con un linfoma hodking; que alguien me diga qué costo tiene para una mujer tener infertilidad, abortos repetidos, todas cosas que la ciencia médica ha demostrado”, precisó Vimo en sus argumentos.

Finalmente la edil, expresó su confianza respecto a que sus pares en el Concejo tomen el tema seriamente y puedan consensuar miradas para que pueda aprobarse la Ordenanza sobre fitosanitarios.

“Muchas veces esta lucha es muy desigual porque hay intereses atrás, que hacen que parezca que sólo una es la perspectiva que vale y que es la perspectiva de la producción, pero yo voy a seguir defendiendo y voy a seguir exigiendo que quienes defienden este modelo, este agronegocio, me traigan al menos dos médicos y al menos dos especialistas en medio ambiente que me aseguren que no son tóxicos. Eso es lo por lo voy a luchar. Y sí, a pesar de muchos obstáculos, creo que va a haber consenso, yo estoy muy esperanzada, sobre todo por los fallos que hubo en estos últimos meses, en donde se ha demostrado que para la justicia todas las pruebas que los científicos, los genetistas, los biólogos, los médicos y los ecologistas han mostrado, sirven. La verdad es que hablaría muy mal del Cuerpo Legislativo que crea que todo esto es mentira o que aquí también termine siendo la justicia la que tome la determinación, porque a nosotros nos pagan para legislar y cuidar el aire que respiramos, el agua que tomamos y la salud de más de 100.000 habitantes”, concluyó.