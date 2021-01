Libertad con Comunicaciones Deportes 18 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La verdad que esta temporada de la Liga Nacional de Básquet es poco seria. Se entiende que no es fácil programar con la pandemia, pero eso no justifica las fallas de comunicación de la propia Liga. Hasta la noche del sábado en el sitio oficial de la misma figuraba programado el juego de Libertad ante San Martín de Corrientes para anoche. A través del twitter de los aurinegros finalmente se informó que los correntinos pidieron postergar por casos de covid.

En definitiva, si no pasa nada raro en el medio, esta noche a las 21.30 Libertad de Sunchales enfrentará a Comunicaciones de Mercedes en Buenos Aires. Ayer La Unión de Formosa le ganó a Olímpico de La Banda por 81 a 73, mientras que Instituto se impuso a Comunicaciones por 79 a 76.