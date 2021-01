Suspendieron el show más visto en Carlos Paz

“Soy covid positivo”, anunció Miguel Martín, más conocido como El Oficial Gordillo. El humorista tucumano debió suspender las funciones de su exitoso unipersonal Más vivo que nunca que estaba presentando en el teatro Luxor de Carlos Paz. Desde que comenzó la temporada de verano había logrado ser el espectáculo más visto de la villa cordobesa. Todo un logro en un contexto tan adverso y complicado debido a la pandemia.

“¡Gente querida! Nunca pensé que me iba a tocar. Como la gran mayoría tomé todas las precauciones desde marzo hasta hoy. Llevaba en mi mochila 3 tipos de alcohol (gel, líquido y en spray), toallas desinfectantes y siempre el tapabocas puesto, hasta me ponía una máscara para ir a los viajes y concurrir a lugares públicos en todo este tiempo. Hasta hice tratamiento de Vitamina D y C. Obsesivo y exagerado me decían mis amigos...”, afirmó el comediante en un comunicado que lanzó en las redes sociales para sus cientos de seguidores.

Miguel explicó que el martes 12 de enero empezó a sentir algunos síntomas, como tos, dolor leve de garganta y en la espalda. Un día después, ya no tenía voz. Entonces decidió realizar una consulta por precaución. El jueves 14 se hizo un hisopado y ayer le dijeron que tenía coronavirus. “Debo estar aislado 14 días desde el día de los síntomas o sea hasta el lunes 25 de enero. De esta manera si está todo bien podré retomar mis actividades recién el martes 26 de enero”, señaló el actor.

Además, aprovechó para contarles a sus seguidores que ahora se encuentra aislado en un departamento diferente al de su familia. Por suerte, sus seres queridos ya estaban viviendo en otro lugar desde hace varios días, por precaución. “Ellos gracias a Dios no presentan síntomas, siempre que volví de viaje los saludé desde lejos (sin besos) y me aísle por precaución”, explicó.

El Oficial Gordillo remarcó que siempre fue muy cuidadoso con respetar el protocolo y tomar las precauciones necesarias en el teatro Luxor. Por lo general, ingresaba al establecimiento directamente por cochera sin contacto con nadie. Tenía un camarín aislado y nadie podía ingresar. Solo 2 personas de su equipo de trabajo solían entrar. Ambos están sin síntomas y con hisopado esperando resultados. Además, los técnicos utilizaban tapabocas todo el tiempo y el público también.

“Hoy me encuentro en muy buen estado y con valores normales, solo un poco cansado nada más, esperemos seguir evolucionando así. Gracias a los que enviaron mensajes preocupándose”, manifestó Miguel. Y señaló que van a suspender todas las funciones hasta el 26 de enero tanto en Carlos Paz como en Tucumán, su tierra natal.

“Si alguien saco la entradas deberá dirigirse al teatro o llamar para que le demos solución a cada uno de ustedes... Otra vez mil disculpas por los inconvenientes que les pueda ocasionar. Les agradezco su apoyo y comprensión. Nos vemos muy pronto. Gracias, gracias y gracias. Y a seguir cuidándose y cuidándonos por nosotros y por nuestros mayores, familiares y amigos de riesgo”, finalizó el popular humorista.