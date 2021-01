Otra jornada bastante lluviosa en la ciudad Locales 16 de enero de 2021 Redacción Por Las precipitaciones fueron incesantes en la jornada de ayer promediando la mañana hasta pasada la hora 15, donde se había registrado 56 milímetros, provocando el anegamiento y cortes de varias calles y la caída de algunos árboles. Este sábado continuaría la inestabilidad hasta el atardecer.

Al igual que en el comienzo de la semana, donde llovieron unos 30 milímetros entre el temporal del domingo pasado y el lunes, este viernes se hizo presente nuevamente la lluvia en nuestra ciudad y en gran parte de la región y el territorio, tal como lo había adelantado el jueves el Servicio Meteorológico Nacional. En cuanto a Rafaela, y según datos de la estación meteorológica local, habían caído 56 milímetros desde las 10, hora en que comenzó a llover intensamente, hasta las 15, aproximadamente, donde se observaron las últimas gotas. También se registraron algunos vientos con ráfagas de 79 KM por hora del Sureste.

Mientras tanto, con el correr de las horas, fueron muchos los rafaelinos que subieron fotos y videos a las redes sociales mostrando varias calles inundadas, anegadas y en algunos casos, cortadas para el tránsito, en distintos sectores de la ciudad. Por ejemplo, en la zona del microcentro y la Plaza 25 de Mayo, el agua desbordaba la acera y subía a los canteros, dificultando la circulación de automóviles y motociclistas. También sobre calle Faraudello, algunos vecinos comentaron sobre la caída de un árbol sobre la cinta asfáltica.



SIGUE EL ALERTA

En tanto, para este sábado, el alerta del SMN continuaría para la zona central de la provincia de Santa Fe. Si bien por momentos parece que el viento logró limpiar el mal tiempo en horas de la tarde, el aviso sigue vigente por "lluvias y tormentas, algunas fuertes. Estará acompañadas de fuertes ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos". Los fenómenos pueden estar acompañados por muy intensas ráfagas, caída de granizo de diversos tamaños e importante actividad eléctrica.

En cuanto al pronóstico extendido, para hoy se espera una mínima de 21º y una máxima de 26º, cielo parcial cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales. Condiciones inestables a algo inestables. Posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas con poco cambio, poca amplitud térmica y tendencia en descenso. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste. Para mañana se estima una mínima de 16º y una máxima de 29º, cielo despejado, con alguna nubosidad variable, sobre todo hacia primeras horas del día. Condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas y suave ascenso de las máximas. Vientos moderados a regulares del sector sur/suroeste. Y para el lunes, habría una mínima de 17º y una máxima de 33º, cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas y ascenso de las máximas. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste.



RECOMENDACIONES

Ante las intensas lluvias que se registran en nuestra ciudad, la Municipalidad de Rafaela brinda a los vecinos y vecinas una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Es importante mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya. También se aconseja no dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar la obstrucción de los canales de desagües. De no ser necesario, evitar salir a la vía pública. En caso de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad utilizando las luces de posición y manteniendo distancia de frenado. Si se traslada por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar; hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo; no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública. Ante cualquier emergencia, llamar a la GUR (Guardia Urbana Rafaelina) al teléfono 105. Desde este centro de atención el personal se ocupará de derivar los reclamos al área correspondiente.