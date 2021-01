"Tenemos una curva en franco aumento”, dijo Racca Locales 16 de enero de 2021 Redacción Por Lo expresó el subsecretario de Salud del Municipio, en relación a la Razón, un cálculo matemático que se toma como base para determinar las nuevas restricciones. Además, entre otros temas, explicó que el aislamiento para casos confirmados se redujo de 14 a 10 días.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE. Los datos actuales de la pandemia en Rafaela.

A través de una conferencia de prensa virtual, el doctor Martín Racca, subsecretario de Salud del Municipio, y la médica infectóloga Sandra Cappello, explicaron los cambios de los protocolos sanitarios nacional y provincial. Además, se refirieron a la situación epidemiológica actual de Rafaela y la región. En primer lugar, mencionaron el nuevo protocolo COVID-19, que establece tres criterios donde se indica cuándo una persona es caso sospechoso.

Criterio 1: considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más); tos; odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria. Deben tenerse en cuenta, además, uno de los siguientes: cefalea; mialgias; diarrea/vómitos (cuentan como uno solo). Sin embargo, si la persona únicamente presenta pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada, es considerada sospechoso.

Criterio 2: indica que la persona solo puede presentar un síntoma (fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y es al mismo tiempo, trabajador de salud; residente o trabajador en instituciones cerradas (penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños); personal esencial (fuerzas de seguridad, asistente de personas mayores); residente en barrios populares o pueblos originarios; o si es contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días.

Criterio 3: se trata del Síndrome inflamatorio multisistémico que se da en niños, niñas o adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días, signos y síntomas y análisis de laboratorio compatibles.

¿Qué hacer en caso de encuadrarse dentro de alguno de esos criterios? Martín Racca explicó que “se debe aislar inmediatamente, llamar al107, el cual registra el caso en la base de dato y se le dice a la persona todo lo que debe hacer. Si cuenta con un médico de cabecera, se le debe informar todos los síntomas que se presenten por teléfono para un correcto seguimiento”. Cabe recordar que el “hisopado o test diagnóstico que estamos manejando acá en la ciudad se hace el día cuatro del comienzo los síntomas”, sumó el doctor.

Por su parte, la doctora Sandra Capello enfatizó que “el paciente debe aislarse hasta que se realice el hisopado. No debe ocurrir que si a las 72 horas la persona se siente bien, salga; sino que debe permanecer aislada hasta tener su resultado. De ser posible, tampoco debiera tener contacto con sus familiares”. Un cambio que establece el nuevo protocolo es que queda en desuso la definición de caso confirmado por criterios clínicos o epidemiológicos; es decir, que tanto las personas asintomáticas como las que pierden el olfato o el gusto, deben hisoparse. “El caso confirmado es hoy solo a través de laboratorio”; afirmó Racca.



CONTACTO ESTRECHO

Se considera contacto estrecho a toda persona que: es conviviente de un caso confirmado; o permaneció con un caso de confirmado a una distancia menor de 2 metros durante al menos 15 minutos y sin protección, 48 horas previas del comienzo de los síntomas del caso confirmado. También son contactos estrechos quienes hayan tenido contacto físico (beso, abrazo o dar la mano) o hayan compartido objetos como tazas utensilios, vasos, botellas. “Es importante tener clara esta definición porque debemos trabajar para no calificar como contacto estrecho de alguien”; remarcó el médico.

¿Qué debe hacer alguien que fue contacto estrecho de un caso confirmado? Debe permanecer en cuarenta por 14 días. “Son 14 días porque el período de incubación de la enfermedad va de uno a 14 días. Pero se demostró -este es nuevo- que después del día 10, es menos del 1 % la posibilidad de que se desarrollen síntomas”; sostuvo el Subsecretario de Salud del municipio. Sin embargo, en este punto aclaró que “hoy estamos habilitados para cortar la cuarentena a 10 días, siempre y cuando se cumplan con las siguientes recomendaciones: la persona se debe monitorizar los síntomas el día 11,12, 13 y 14; no califique como contacto estrecho de nadie; se usen las medidas preventivas correspondientes; y evitar toda reunión social o contacto con personas de riesgo”.



CONCEPTOS NUEVOS

Capello mencionó la re exposición: “Son aquellas personas que se vuelven a exponer al virus. Uno considera que en los primeros 90 días va a tener cierta protección con anticuerpos. Esto es así en la gran mayoría. Sin embargo, estamos viendo que pasados esos 90 días, si una persona se reexpone al virus, puede reinfectarse”.

¿Qué hacer en esta situación? Aquellos que hayan tenido un test positivo y se reexpongan pasados los 90 días de haber sido dados de alta, pueden repetir los síntomas. También, las personas que presentaron síntomas oportunamente pero no fueron hisopadas en ese entonces. En ambos casos deben aislarse nuevamente y hacerse el test.

Con respecto a la re activación, la doctora Capello remarcó que “las personas que pueden tener síntomas compatibles, un análisis positivo, mejorar y antes de los 45 días volver a presentar síntomas, no significa que se reinfectó, sino que se reactivó algún síntoma que generalmente no es de mayor gravedad”; remarcó Capello. Por último, la reinfección “son síntomas compatibles y un análisis positivo después de los 90 días después de haberse infectado la primera vez. Estamos viendo personas que cursaron Covid en el mes de septiembre y octubre que ahora presentan síntomas nuevamente. Los hisopamos y vuelven a ser positivos. Esa posibilidad existe. Por eso recomendamos que todos los que hayan tenido Covid continúen con las medidas de prevención: distanciamiento social, uso del barbijo y lavado de manos”; enfatizó Capello.



CALCULO DE LA RAZON

El Subsecretario de Salud desarrolló el concepto de la "Razón"; un cálculo matemático que se toma como base para determinar las nuevas restricciones. La cifra surge de la sumatoria del número de casos de la quincena pasada sobre la quincena anterior. “Si el resultado es menor a 0,8 indica que los casos están en descenso. Entre 0,8 y 1,2 los casos están estables. Mayor a 1,2, los casos están en franco aumento”; detalló Racca. La Razón actual de nuestra ciudad es 1,37: "Es decir que tenemos una curva en franco aumento. Por lo tanto, nosotros el pico lo tuvimos en octubre, noviembre, diciembre, enero. Y no sabemos lo que va a suceder en febrero". En este sentido, reflexionó: "Tenemos una Razón en franco aumento y, a partir de febrero, para los casos de los 90 días en que los cubrirían los anticuerpos de esta enfermedad a más del 80 por ciento de la población, empezarían a superar ese período y tendríamos la posibilidad de nuevas infecciones en pacientes que ya se contagiaron con la enfermedad". A partir de los cálculos realizados, "nosotros habíamos estimado que para el día 15 de enero tendríamos como máximo 48 casos, aproximadamente. La estimación es acertada pero llega hasta el 25 de enero y desde ahí en adelante, va a depender de lo que hagamos estas semanas"; adelantó el funcionario. Por eso, "solicitamos estar nuevamente alertas, mantener los cuidados y no relajarnos. La gran pregunta es qué va a pasar en febrero y es un gran signo de interrogación. Si la Razón empieza a aumentar y se multiplica, probablemente se tomen medidas. La idea es que hagamos un esfuerzo más como ciudadanos y que eso no pase"; remarcó Racca.



OCUPACION DE CAMAS

Sobre la situación del Hospital, Martín Racca declaró que "el alerta en el sistema de Salud está, básicamente, porque nosotros estamos aumentando los casos. Lo que sucede es que los pueblos y localidades que abarca el hospital de Rafaela están teniendo mayor número de casos de los que tuvieron en octubre. Por consiguiente, el sistema de salud debe dar respuesta al aumento de casos de Rafaela más el aumento de casos de la región. Por eso preocupa; por los números que manejan las localidades vecinas". "Si bien tenemos en el hospital 6 pacientes en terapia intensiva y con una neumonía grave, tenemos muchos pacientes internados. Hay 48 internados en el día de hoy y la demanda de camas es muy alta"; finalizó.



31 CASOS Y 1 MUERTE

Mientras tanto, ayer el municipio confirmó 31 nuevos casos de coronavirus para Rafaela, que totaliza 6.158 desde marzo, de los cuáles 429 permanecen activos, siendo 692 las personas aisladas. Los recuperados ascienden a 5.612, mientras que en las últimas 24 horas se produjo el fallecimiento de una mujer de 69 años, con lo cuál los decesos de pacientes rafaelinos aumentó a 117. Sobre la ocupación de las camas del Hospital "Jaime Ferré", las autoridades locales comunicaron que hay 27 pacientes Covid-19 positivos y 2 sospechosos, mientras que se encuentran internados en unidad de terapia intensiva 16 pacientes Covid-19 positivos, 6 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.