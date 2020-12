En Atlético, se perfilan los mismos Deportes 05 de diciembre de 2020 Redacción Por La Crema se prepara para recibir este lunes, 17.10hs, a Tigre y su entrenador, Walter Otta, va definiendo la formación inicial que dispondrá. ¿Repite el 11 que inició vs Riestra?

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA EN EL ESTADIO. / La Crema trabajó en el Monumental y este sábado sumará algunos minutos de fútbol más.

El rendimiento demostrado en el Bajo Flores dejó más que conformes a todos en Atlético de Rafaela; claro está que el final polémico con el penal en contra que le sancionó Lobo Medina y le quitó del bolsillo la victoria, aún no se terminó de digerir.

Desde lo futbolístico la Crema fue de menos a más y cerró con creces su debut post parate por la pandemia. Oficialmente no jugaba desde marzo.

Guillermo Sara, poco pudo hacer en los goles que recibió, y si bien no lo exigieron demasiado tuvo un par de intervenciones importantes. La línea de fondo comenzó con algunas dudas, lo que le costó los goles, pero con el correr de los minutos Tellechea (que tuvo su debut absoluto en la categoría) y Piñero se complementaron de muy buena manera, y por las bandas, Blondel y Martino cumplieron. En el medio campo, Portillo y Valdivia, los que fueron por afuera, estuvieron a la altura y el doble cinco: Romero-Soloa bancaron la parada. Quite, juego y tiempos del equipo. Arriba: Copetti y Bieler, de lo mejor del equipo. Letales.

Todo hace suponer de que el DT estaría repitiendo la formación inicial que viene de poner en cancha el pasado lunes, aunque no sería extraño alguna modificación en el medio campo, para intentar buscar el protagonismo necesario que deberá asumir jugando en casa, y analizando las falencias que podría tener el Matador, rival que viene de superar por la mínima a San Martín en Tucumán.

Vale recordar que Atlético estará recibiendo a Tigre, este lunes a las 17.10hs, en uno de los juegos válidos a la segunda fecha Campeonato de la Zona B de la Primera Nacional.