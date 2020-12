¿Cómo le fue a Atlético cuando se enfrentó con Tigre en Alberdi?

El próximo lunes 7 de diciembre Atlético de Rafaela y Tigre se estarán enfrentando por la segunda fecha Campeonato de la Zona B del torneo de Transición 2020/2021 de la Primera Nacional.Dicho encuentro comenzará a las 17.10hs y será arbitrado por el santafesino Carlos Córdoba.Repasando el historial de enfrentamientos, el próximo será el número 24. Hasta entonces la ‘Crema’ se impuso en seis ocasiones, empataron esa misma cantidad de partidos y los restantes once fueron para el conjunto de Victoria. Atlético supo anotar 25 goles y Tigre 36.Si bien los números, y la historia, indica que el ‘Matador’ siempre fue un rival complejo para el albiceleste, el dato positivo tiene que ver con el Monumental.De los 6 triunfos que Atlético tiene sobre Tigre, cinco los logró jugando en Alberdi. Reducto en el cual los del sur bonaerense sólo triunfaron en una oportunidad.Los partidos jugados en el Monumental fueron:Atlético 3 (Horacio Pucheta, Víctor Grillo y Ramón Jacquet) vs Tigre 3 (Sergio Bustos, Adrián Di Fonzo y Adrián Janín);Atlético 2 (Fabián Giordano y Víctor Grillo) vs Tigre 1 (Walter Oudoukian);Atlético 2 (Julio Ceballos y Gastón Barroso) vs Tigre 0;Atlético 3 (Mauro Gerk x 2 y Franco Mendoza) vs Tigre 2 (Islas y Adrián Czornomás);Atlético 0 vs Tigre 0;Atlético 3 (Sergio Marclay, Claudio Bieler y Jonathan López) vs Tigre 2 (Martín Galmarini y Facundo Diz);Atlético 1 (Alexis Castro) vs Tigre 1 (Mariano Echeverría);Atlético 3 (César Carignano, Lucas Bovaglio y Cristian Machín) vs Tigre 0;Atlético 1 (Lucas Albertengo) vs Tigre 1 (Matías Pérez García);Atlético 0 vs Tigre 0;Atlético 1 (Lucas Blondel) vs Tigre 2 (Ignacio Canuto y Walter Montillo).