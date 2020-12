Russell reemplaza a Hamilton Deportes 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El piloto George Russell reemplazará a Lewis Hamilton en Mercedes el próximo fin de semana en el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1 debido a que el actual campeón del mundo dio positivo en coronavirus y no podrá participar de la competencia. Russell fue parte del programa junior de Mercedes desde finales de 2016, pero necesitó el OK de Williams, su actual escudería, para correr en lugar de Hamilton.

Si bien el acuerdo es únicamente para el GP que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Bahrein, podría ampliarse para cubrir el Gran Premio de Abu Dhabi en caso de que el piloto británico no pueda volver. "En primer lugar, quiero dar las gracias a todos en Williams por darme esta oportunidad. Puede que lleve un mono de carreras diferente este fin de semana, pero soy un piloto de Williams y animaré a mi equipo en cada paso del camino", señaló Russel.

Asimismo añadió: "Veo esto como una gran oportunidad para aprender del mejor equipo de la parrilla en este momento y volver como un piloto mejorado, con aún más energía y experiencia para ayudar a empujar a Williams más arriba en la parrilla".