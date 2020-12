Primeras sensaciones de Campazzo Deportes 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El argentino Facundo Campazzo, nuevo jugador de los Denver Nuggets, celebró ayer su llegada a la NBA y aseguró que aún no le "cayó la ficha" respecto al salto en su carrera. "Entré al estadio y es sorprendente, me daba escalofríos. Mirar el escudo, ponerme la camiseta de entrenamiento, todavía no me cayó la ficha. Es algo soñado que quiero disfrutar con los ojos bien abiertos para aprender todo el tiempo", manifestó Campazzo en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Además, reveló que el entrenador Michael Malone le dio la bienvenida: "Está muy contento de que esté ahí, fue todo muy formal. Imagino que habrán visto 50 mil videos míos, de lo que hago bien, lo que hago mal y lo que puedo darle al equipo. Del tema minutos no hablamos mucho porque recién ayer empezamos a entrenar individualmente". "Sé que el de la NBA es un básquet relativamente distinto al FIBA, pero este es un equipo que se asemeja al juego internacional, con jugadores internacionales y un entrenador al que le gusta el básquet internacional", añadió.

En la misma línea, concluyó: "La NBA es más dinámica que FIBA, hay distintas reglas, la cancha es más grande. Voy a intentar ir por ese lado, el de evolucionar, mejorar, subir escalones y agregar cosas a mi juego".