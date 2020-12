Perotti ya tiene su ley de Presupuesto Locales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por La Cámara de Diputados sancionó en forma acelerada el proyecto enviado por el Gobernador.

Finalmente la Cámara de Diputados de la Provincia sancionó la Ley de Presupuesto provincial otorgando la herramienta que necesita el gobernador, Omar Perotti, para el segundo año de su gestión. A pesar de que la Cámara baja cuenta con mayoría opositora, no hubo palos en la rueda más allá de las diferencias que existen y quedaron marcadas en el discurso durante la última sesión ordinaria del año, realizada ayer.

La denominada ley de leyes establece un presupuesto de $ 518.812.624.000 (en otras palabras, casi 520 mil millones de pesos) para la administración central y de $ 7.057.751.000 para las cámaras de la Legislatura, entre otros números. Si bien los matices quedaron en evidencia en el uso de la palabra, a la hora de votar no hubo salsa picante: el presupuesto fue aprobado con 45 votos a favor, 3 en contra mientras que Amalia Granata (Somos Vida) fue la única legisladora que se abstuvo. La iniciativa recibió media sanción el jueves pasado en el Senado y ayer fue tratada sobre tablas luego del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical frentista, Fabián Bastia.

Más allá del voto favorable, desde la oposición se dieron el gusto de cuestionar el primer año de gobierno de Perotti. Bastia y Maximiliano Pullaro no ocultaron su visión crítica al igual que la diputada Clara García (FPCyS-Socialistas), quien cuestionó el espíritu del proyecto de Presupuesto al tiempo que criticó la falta de predisposición de los ministros del Ejecutivo a concurrir a la Cámara baja a brindar explicaciones y el incumplimiento a la hora de publicar información sobre gastos e ingresos en tiempo y forma. En cambio, rescató el rol de la oposición, que sancionó la iniciativa aprobada en el Senado, “aún con fuertes disidencias y con un enfoque muy diferente de gestión pública al que plantea esta foto fiscal que propone el actual gobierno”.

Según la legisladora, el proyecto oficial “muestra una concepción de Estado que prioriza acumular los fondos en Tesorería en menoscabo de la obra pública, de los sectores productivos que sufrieron un enorme impacto a causa de la pandemia e, inclusive, de los sectores más vulnerables al derogar un programa emblemático como el Abre”.

Sobre este último tema en particular, García apuntó a la calidad institucional del Ejecutivo: “Este gobierno demostró que, aunque haya una ley, puede no cumplirse; que tener partida presupuestaria no garantiza que se ejecute; y que tener saldo en caja no garantiza que se efectivice. El Abre fue aprobado por esta Legislatura y tenía más de $3.100 millones de presupuesto, que se perdieron durante todo 2020”.

“Nuestra actitud siempre ha sido la de una oposición responsable –aseguró-, entendemos la necesidad de contar con una ley de Presupuesto y por eso la aprobamos aún sin haber tenido un ministro de Gobierno con quien dialogar acerca de una cuestión central como esta, y con un ministro de Economía que no solo no concurrió a la Comisión de Presupuesto, como ha sido una tradición durante todos estos años, sino que no respondió pedidos de informe que presentamos para contar con datos adicionales y tampoco cumplió con la publicación de datos oficiales en tiempo y forma. Hasta hace 15 días solo estaban cargados los montos ejecutados hasta el mes de junio, y hace 15 días cargaron los datos de septiembre”, precisó.

También cuestionó que hayan “perdido volumen presupuestario las partidas asignadas a la atención de la salud en medio de una pandemia sin precedentes, y de la seguridad, que fue el slogan de campaña de este gobernador”.

Además, rechazó que la iniciativa “tenga perspectiva de género como se pretende. Esto significaría confeccionar el presupuesto imputando partidas específicas con ese enfoque a cada área. En realidad, solo se elaboró una lista de temas de impacto y se le asignó apenas algo más que un punto del presupuesto”, señaló.

Denunció, asimismo, “la incorporación de conceptos que nada tienen que ver con en una ley tan trascendente”, y mencionó un artículo -ya excluido por el Senado-, según el cual “todos los inmuebles propiedad del Estado provincial podían venderse sin pasar por la Legislatura”.



RECURSOS

En este aspecto, la legisladora aseguró que “lo recaudado este año ha sido muy superior a lo presupuestado el año anterior. Cómo puede ser que tantos recursos guardados en la caja de la provincia y no se utilicen en un año de pandemia y crisis sin precedentes”, preguntó.

Además, advirtió que “no está incluido el principio de ejecución de la deuda de coparticipación reconocida por la Corte cuando sí lo está en el Presupuesto Nacional. Tampoco figura el ajuste 2019-2020 que la Anses debe cubrir a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe”, detalló García, y a continuación inquirió: “El gobernador (Omar Perotti), ¿tiene más compromiso con el presidente que con los santafesinos y santafesinas? ¿Piensa que no va a cobrar o considera que sí, pero no lo contabiliza y entonces incluye un artículo para que todos los ingresos percibidos por fuera de lo presupuestado puedan ser de libre utilización por el Ejecutivo sin pasar por la Legislatura?”. Al respecto, el Senado incorporó una cláusula para redireccionar esos fondos a obra pública y así quedó en el texto aprobado.