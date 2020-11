Doble pole de Mariano Werner Deportes 29 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA ACTC MARIANO WERNER. Consiguió la pole para las dos carreras de TC Pick Up.

El piloto entrerriano Mariano Werner (Toyota), se quedó con las poles del "Gran Premio Homenaje Diego Armando Maradona" de las TC Pick Up, al conseguir ayer las dos vueltas más rápidas en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

En el mismo escenario se presentan el TC Mouras y el TCP Mouras, donde los mejores registros fueron para Otto Fritzler (Ford) y Jeremías Olmedo (Torino), respectivamente, de acuerdo con estas clasificaciones:

TC Pick Up: 1° Mariano Werner (Toyota), en 1m33s046, a un promedio de 165,015 Km/h; 2° Juan Pablo Gianini (Ford) a 12 milésimas; 3° Matías Rodríguez (Toyota) a 50; 4° Nicolás Pezzucchi (Nissan) a 426; 5° Omar Martínez (Ford) a 708; 6° Augusto Carinelli (Toyota) a 721; 7° Gastón Rossi (Fiat) a 1s015; 8° Gastón Mazzacane (Volkswagen) a 1s087; 9° Jonatan Castellano (Fiat) a 1s303 y 10° Nicolás Trosset (Toyota) a 1s364.

TC Mouras: 1° Otto Fritzler (Ford), en 1m29s194, a un promedio de 172,142 Km/h; 2° Ian Reutemann (Dodge) a 141 milésimas; 3° Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) a 302; 4° Lucas Vicino (Chevrolet) a 317; 5° Christian Ramos (Torino) a 480; 6° Leonardo Nowak (Chevrolet) a 816; 7° Agustín Martínez (Ford) a 862; 8° Lucas Valle (Dodge) a 867; 9° Facundo Chapur (Ford) a 953 y 10° Juan José Tomasello (Chevrolet) a 1s012.

TCP Mouras: 1° Jeremías Olmedo (Torino), en 1m30s522, a un promedio de 169,616 Km/h; 2° Tobías Martínez (Chevrolet) a 40 milésimas; 3° Marcos Quijada (Dodge) a 484; 4° Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet) a 659; 5° Jeremías Scialchi (Chevrolet) a 700; 6° Ramiro De Bonis (Ford) a 828; 7° Eduardo Bracco (Dodge) a 919; 8° Agustín Suárez (Chevrolet) a 955; 9° Tomás González (Dodge) a 1s003 y 10° Tomás Brezzo (Chevrolet) a 1s047.

Cronograma: hoy se realizarán estas actividades, a las 09:35 primera serie TCP Mouras (4 vueltas); a las 10:00 segunda serie TCP Mouras (4 vueltas); a las 10:20 primera serie TC Mouras (4 vueltas); a las 10:40 segunda serie TC Mouras (4 vueltas); a las 11.10 final A TC Pick Up (12 vueltas ó 25 minutos); a las 12:15 final TCP Mouras (14 vueltas ó 30 minutos); a las 13:00 final TC Mouras (16 vueltas ó 30 minutos) y a las 13:45 final B TC Pick Up (12 vueltas ó 25 minutos).