“El debate no pasa por si los agrotóxicos son buenos o no, esto ya está demostrado” Locales 29 de noviembre de 2020 Redacción Por La semana pasada el bloque de concejales del PJ ingresó formalmente al Concejo el proyecto de Ordenanza sobre el uso de fitosanitarios. La concejal Brenda Vimo que fue quien viene estudiando desde hace tiempo esta problemática, dijo que espera que la norma salga por consenso y no por la intervención de la justicia.

FOTO PRENSA CONCEJO BRENDA VIMO. Se refirió al proyecto de Ordenanza que elaboró junto a sus compañeros de bloque.

La concejal del PJ Brenda Vimo, quien además es médica y viene estudiando el efecto que generan los agrotóxicos en la salud de las personas desde hace mucho tiempo, habló del proyecto de Ordenanza que elaboró junto a sus compañeros de bloque: “Lo venimos trabajando desde hace mucho y especialmente yo desde el ámbito de la salud y la medicina lo vengo estudiando, investigando, porque siempre me movilizó este tema. Estuve veinte años trabajando en el hospital donde uno ve tantas cosas, tantas situaciones que alertan y en función de eso nos pusimos a trabajar y además fue uno de los compromisos de campaña. Uno tiene la obligación moral y ética de cumplir esas promesas”.

“El proyecto está muy estudiado, analizado y en donde investigamos todo lo que se está haciendo en el mundo y teniendo también en cuenta esto que está pasando con la pandemia que estamos padeciendo, nos tiene que poner a reflexionar sobre qué hacemos con nuestras vidas, con nuestra producción, que estamos comiendo y qué hacemos con la naturaleza; hasta cuando el ser humano va a sentirse superior y la va a tomar como un recurso inagotable cuando no lo es; la naturaleza está dando señales muy claras; el cambio climático, nuevas enfermedades, el dengue, el coronavirus. Es momento de una reflexión, de un debate que viene pospuesto desde hace muchos años”, afirmó Vimo.



LOS EJES DEL PROYECTO

La edil del PJ mencionó los ejes básicos del proyecto de Ordenanza, señalando que “es poder encontrar un equilibrio entre una producción rentable, un cuidado de la salud y un cuidado del ambiente; si no hay un equilibrio entre estas tres cosas es muy difícil que todos salgamos beneficiados; que uno solo se beneficie no estaría siendo lo correcto ni sustentable para nuestro planeta ni para nadie. La iniciativa fundamentalmente tiene que ver con la regulación de la aplicación luego de los 1.000 metros del égido urbano. Esto no tiene que ver con un número azaroso que se nos ocurrió, tiene que ver con los estudios científicos que demuestran que los agrotóxicos o agroquímicos generan mutaciones genéticas cuando son expuestos a menos de 1,095 metros. Esto es algo que la ciencia lo ha demostrado y nadie puede decir que no sucede”.

Vimo destacó que “el debate no pasa por si los agrotóxicos son buenos o malos, porque esto ya está demostrado; el debate pasa por si la aplicación la podemos asegurar en forma segura o la tenemos que alejar lo más posible para minimizar todo tipo de riesgo para la exposición con las personas. Estos metros que tomamos en función de los estudios científicos, es porque también tomamos los fallos judiciales que se han hecho en la región, el país y en el mundo que toman esta distancia como medida precautoria para el cuidado de la salud humana”.

Por otra parte, la edil dijo que “debemos pensar en forma conjunta con todos los actores del ámbito periurbano, llevar a cabo una producción rentable y con un acompañamiento del Estado, para poder pensar que comemos y potenciar la agroecología que es lo que se viene en el mundo, y es lo que está pidiendo la naturaleza para poder darnos un alimento más nutritivo y saludable. Estuve estudiando la diferencia de una espinaca orgánica y una expuesta a agrotóxicos; la primera tiene 500% más de hierro, es muchísimo más nutritiva. Hoy el mercado sobrevalúa mucho en términos económicos lo agroecológico, porque es lo que la población está requiriendo. Debemos empezar a ser más sustentables”.



ZONA DE EXCLUSION

Sobre la zona de exclusión que quedaría establecida en 1.000 metros la concejal señaló que aquellos productores que hoy llevan a cabo la agricultura tradicional deberían reconvertirse con ayuda y acompañamiento del Estado. “Hay muchos avances en el mundo, esto no es que no se va a poder producir, al contrario, se va a poder producir más y de hecho hay muchos productores que cuentan historias y lo evidencian respecto de que la producción agroecológica puede ser más rentable. Hay mucho por hacer y obviamente la ganadería no se vería afectada; creo que es empezar progresivamente a cambiar el paradigma de cómo estamos utilizando un espacio en común que es nuestra tierra”, dijo Vimo.



EN 2021 PODRIA

APROBARSE LA ORDENANZA

El proyecto elaborado por el bloque de concejales del PJ entrá oficialmente sobre finales del año legislativo, con lo cual la concejal Brenda Vimo, explicó que “se van a generar debates dentro del recinto con distintos actores, en donde desde el bloque ya conformamos una lista con las personas convocadas para que puedan contar las diversas perspectivas y posibilidades. Ojalá la Ordenanza salga por consenso y no deba ser la justicia la que deba intervenir; la verdad es que hablaría muy mal del Poder Legislativo que tiene que dar normas y cuidar el aire y agua en nuestra ciudad. También entiendo que hay que hacer una Ordenanza posible; la idea es darle despacho en marzo del año que viene”, finalizó.