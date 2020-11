La defensa de la vida, un tema de Derechos Humanos Locales 29 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde las agrupaciones que organizaron la caravana por las “Dos Vidas” sostuvieron: “La defensa del valor y la dignidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte es un tema de Derechos Humanos y no simplemente una cuestión de preferencia personal o elección privada. El derecho a la vida es el derecho humano básico, porque su reconocimiento posibilita todos los demás derechos. En estos momentos se pretende “imponer” una legislación contraria a nuestra idiosincrasia, una legislación que atenta contra la vida en el seno materno”.

“Creemos imperioso generar espacios de concientización en defensa de la vida donde se privilegie la escucha y acompañamiento de la mujer en riesgo de abortar para que no piense que esa es su única opción. Tenemos que levantar nuestra voz por aquellos que no pueden hacerlo. Hoy aquí, varias instituciones rafaelinas nos estamos manifestando a favor de las dos vidas: Rafaelinos por la Vida, Rafaelinos por la Familia, Consejo de Pastores Rafaela, MFC, Movimiento Cursillo de Cristiandad, UCSE, Honrar la Vida, Con mis hijos no te metas, ACDE, JUR, Vida y Familia, Asociación Civil vistiéndonos de Sol, Docentes por la Vida y la Familia”.