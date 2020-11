Seguila Igual: un año de grandes desafíos Locales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por Este programa que acompaña a estudiantes de secundaria que son mamás y papás. Durante el año, desde la Secretaría de Educación del Municipio se trabajó con 44 estudiantes, en un contexto que presentó muchas complejidades. Por este motivo, no sólo debió adaptar cada una de sus acciones a la virtualidad sino que se ampliaron y diversificaron sus funciones.

El programa Seguila Igual de la Municipalidad de Rafaela acompaña a estudiantes de secundaria que son mamás y papás. El objetivo es que puedan sostener el cursado y los procesos de aprendizaje, minimizando los obstáculos que puede representar la crianza, a fin de garantizar su derecho a la educación.

Para lograrlo, brinda a sus participantes la opción de elegir una beca educativa o el cupo en jardines municipales para sus hijos e hijas. A esto se suma una serie de talleres participativos que abordan temáticas de interés para el grupo. El porcentaje de asistencia a los mismos junto con la presentación mensual del certificado de regularidad, son los requisitos que se les exige a las participantes para sostenerse en el programa.

Este año, el Seguila Igual acompañó a 44 estudiantes, en un contexto que presentó muchas complejidades para la mayoría de las chicas. Por este motivo, no sólo debió adaptarse cada una de sus acciones a la virtualidad sino que se ampliaron y diversificaron las funciones del programa.

Buena parte de las intervenciones se abocaron a acompañar y sostener el vínculo entre las integrantes y las instituciones educativas, mediado por el acceso a las tecnologías digitales. Esto implicó un seguimiento personalizado, impresión de materiales, visitas domiciliarias y el contacto permanente con referentes de las escuelas, aliadas imprescindibles en las acciones del Estado municipal por garantizar el derecho a la educación.

Fue ese trabajo articulado el que permitió sostener las trayectorias educativas de las jóvenes. Tal como explicaron las coordinadoras, Milena Santiano y Regina Grisolia: “Hay mucha voluntad de parte de las escuelas. El vínculo y la confianza construidos a lo largo de estos dos años fueron fundamentales. Por ejemplo, les propusimos a tutoras, directoras y directores, que llenaran mensualmente una planilla de Drive para informarnos la situación académica de las chicas, y accedieron enseguida”.

“Esa misma confianza es la que lleva a que nos deriven nuevos casos o nos contacten para trabajar de manera conjunta situaciones asociadas a vulneración de derechos en la vida de las chicas, que terminan repercutiendo en su situación escolar. Sin ellas, no hubiéramos logrado que todas se sostengan en la escuela”, destacaron.

Cabe mencionar que, durante el último trimestre del año, se incorporaron al programa dos tutoras pedagógicas que están acompañando de manera personalizada a las chicas que presentan mayores dificultades en su desempeño escolar. Las tutoras las ayudan en la organización de las materias, el cronograma de estudio y hacen de puente con docentes del programa Inclusión Educativa, en aquellas asignaturas en las que necesitan un refuerzo especial.



TALLERES

A lo largo del año se desarrollaron seis talleres bajo la modalidad virtual: Arte y mandalas, Crianzas, Proyecto de vida e Introducción al mundo del trabajo, Derechos de las infancias y Literatura en la educación temprana, a los que se suma este mes el Taller de Emociones y Expresión en tiempos de pandemia, que fue el más votado por las participantes, en una encuesta realizada en el mes de octubre. Las propuestas suelen desarrollarse en varias etapas y el espacio de encuentro es el grupo de Whatsapp, en el que están las 44 participantes, junto a las coordinadoras. Allí se cargan los materiales en formato audiovisual, documentos, imágenes y/o audios, de acuerdo a lo que demande cada taller. Además, se implementó la modalidad de agregar a las talleristas al grupo durante el período en el que se extiende la propuesta, a fin de garantizar el espacio de intercambio que, en circunstancias normales, se daba de manera presencial.



DEVOLUCIONES

“Con mucha satisfacción podemos contar que hoy todas las participantes están cursando su secundaria. Incluso aquellas que se cayeron en algún momento del año, logramos que se reinscriban al EEMPA local o al EEMPA Virtual Nº 1330. En esta tarea, además de las alianzas con las instituciones educativas, fue clave el trabajo conjunto con otras áreas municipales, con tutoras y docentes de los diferentes equipos del Departamento de Inclusión Educativa al interior de la Secretaría. Sin ese trabajo en red, nada sería posible. Incluso lo vemos entre ellas, el modo en que se acompañan y asesoran constantemente en el grupo de Whatsapp, demuestra que esta forma de trabajar no sólo rinde sus frutos, sino que se contagia”, comentaron las Coordinadoras.

Las participantes agradecen las herramientas brindadas y, tal como expresó Lucía, una de las estudiantes que este año culmina sus estudios secundarios: “Espero que se sumen más chicas a este hermoso programa, ya que se van a sentir muy cómodas, y las van a ayudar mucho con el tema de los estudios y la maternidad, es una propuesta muy interesante”.

Delfina, otra de las participantes que acompaña el Seguila Igual desde el 2019, afirmó: “Es un programa que nos ayuda a no tener excusas para finalizar nuestro secundario, tenemos un constante seguimiento y muchísimo apoyo para no aflojar y alcanzar este objetivo que es tan importante”.

“Le doy muchas gracias al Seguila igual por ayudarme en el transcurso del año para poder terminar mi secundario, hoy estoy feliz de poder haber terminado la segunda etapa, donde van a seguir y poder cumplir con mis sueños, gracias a todas las coordinadoras que se preocupaban por cada una de las chicas y por todo el cariño brindado”, concluyó.