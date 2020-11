Celebró el Día de la Música con más presentaciones

Entre el jueves 19 y el domingo 22 de noviembre se disfrutaron shows desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista; Plataforma Lavardén de Rosario; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe y el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto.

La propuesta, que se lleva a cabo semana a semana desde hace 8 meses bajo estrictos protocolos, sin público presencial y desde diversos lugares de la provincia, puede ser vista semana a semana por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura.

Además, la propuesta permite a los artistas usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.





Reconquista



Jueves de folclore y jazz latinoamericano



El jueves 19 de noviembre, desde las 21, se pudo ver un doble programa que fue grabado en el coqueto Teatro Español de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado.

Desde el norte santafesino, la cita tuvo como protagonistas al dúo compuesto por el músico Hugo Gómez junto a Carde Show y también al grupo

En primer lugar, Hugo Gómez, músico de Reconquista que cuenta con más de 40 años de trayectoria, que ha recorrido todos los géneros musicales junto al grupo Los Ángeles en escenarios de todo el país, desde hace un lustro formó un dúo junto al artista Carde Show (fue parte del grupo Las voces de Avellaneda durante varios años, con quienes ha grabado dos discos) con el que ofrecen un vasto repertorio folclórico.

La presentación comenzó con ambos tocando la guitarra para interpretar una excelente versión de “Zamba para olvidar” (de Daniel Toro y Julio Fontana). Luego fue el turno de “Dejame que me vaya” (de Cuti Carabajal y Roberto Ternavassio); “Bailando con tu sombra” (de Víctor Heredia) y “Para cantar he nacido” (de Bebo Ponti y Horacio Banegas).

La segunda parte de la presentación comenzó con uno de los mejores temas compuestos por Mario Álvarez Quiroga: “Penas y alegrías del amor”. Y continuaron con “Del Chúcaro”, hermoso tema escrito por Horacio Guarany en homenaje a Santiago Ayala, conocido como el gran bailarín de la noche; para finalizar con ”Che Gomecito” (de Daniel Altamirano).





Broche de oro con música de calidad



Luego fue el turno del grupo Crio Jazz. El grupo, formado en 2017, comenzó interpretando temas de jazz con instrumentos típicos del folklore argentino, pero rápidamente fueron cambiando hacia un estilo más cercano a lo que se conoce como “Música del Mundo” o “World’s music”.

Tomando como centro la música latinoamericana y con claras pinceladas de géneros como el flamenco y el jazz, ofrecieron un recital con música de todo el continente.

La presentación, que fue grabada el 2 de noviembre, comenzó con Tomas Soldano en cajón, bombo y accesorios; Luciano Castro en guitarra eléctrica y guitarra criolla; Esteban Lorenzón en guitarra, guitarrón y voz y Rodrigo Marote en guitarra criolla, charango, cavaquinho y coros, interpretando el tema “Saudades da Ilha” (de Rodrigo Marote).

El show siguió con una versión del bolero “Quizás, quizás, quizás” (del cubano Osvaldo Farrés); el bolero “Capullito de Alelí” (de Rafael Hernández Marín, que hizo conocido mundialmente el gran Caetano Veloso); una versión de “Alto el fuego” (de Jorge Drexler); y el joropo venezolano “El Diablo suelto” (de Heraclio Fernández).

El final fue con “Coplas de la luna llena” (de uno de los mejores compositores nacidos en la provincia de Santa Fe: Jorge Fandermole); “Delicado” (de Waldir Azevedo) y la milonga “Nocturna” (de Julián Plaza).





Venado Tuerto



Desde sur santafesino también soplan aires de folclore



El jueves 19 de noviembre a las 22, las artistas Violeta Videla y Abi González ofrecieron un concierto desde el Teatro Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López.

En lo que fue la grabación de un disco en vivo, y la búsqueda de ayudar a quienes más lo necesitan, a través de una gorra virtual a beneficio del Merendero Solidario de la localidad de Chillar, el dúo conformado por la violinista y cantante Violeta Videla, oriunda de Venado Tuerto, y el cantante, guitarrista y compositor Abi González, de la localidad bonaerense de Azul, brindaron un soberbio concierto.

El recital comenzó con varios temas compuestos por el dúo: “Bienvenidas las canciones”; “Buenas y malas”; “Palito” y “Ahora cuando”. Luego siguieron con “Sonqollay” (de Nano Stern); “A Saujil” (de Abi González)”; “Pa’l amigo” (de Raúl Carnota); “De la raíz a la copa” (de Juan Falú); “Adiós a la rama” (de Rubén Rada); “Ya me voy yendo” (de Eladia Blázquez); “Viditay” (del Dúo Coplanacu) y terminó con “Al irse”.





Santa Fe



Viernes de samba y cumbia



El viernes 20 de noviembre, a las 21, desde el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe, se vivió otra noche con doble programación, esta vez de la mano de Brenda Böck Samba Trío y Ragamuffi.

El primer grupo en subir al escenario ubicado en calle Junín al 2400 de la capital santafesina fue Brenda Böck Samba Trío, banda que interpreta música de Brasil, formada en diciembre de 2014 e integrada por Brenda Böck en voz; Matías Armando en guitarra y Rica Rosa en batería y percusión.

El show, que fue grabado el 17 de noviembre, comenzó con temas propios: “Ainda” y “Meu Lamento” (ambos de Matías Armando y Brenda Böck).

Luego fue el turno de “Moro Na Rosa” (de Xangô da Mangueira e Zagaia); una combinación entre “Samba de benção” (de Vinicius de Moraes) y “Tristeza” (de Haroldo Lobo y Niltinho), para terminar con “Para que discutir com madame” (de Janet De Almeida y Haroldo Barbosa) y “Samba da mina terra” (de Dorival Caymmi).





Cierre a todo baile



En segundo lugar se pudo ver la presentación de la banda Ragamufi. La agrupación, que toca temas de cumbia, se formó en 2015 y cuenta con dos discos editados. Está compuesta por Juan Manuel Huja; Franco Gabriel Esterellas; Vicente Flores Bonet; Federico Andrés Juame; Lucila Jazmín Serafín; Rocío Verónica Bravo y Luis Benavidez.

El show ,que fue grabado el 17 de noviembre, comenzó con el tema “Relación” (de Sech) y siguió con “Colocao” (de la rosarina Nicki Nicole); “Mamacita” (de Black Eyed Peas, Ozuna y J. Rey Soul); “Caramelo” (de Ozuna) y “Se te nota” (de Lele Pons).

Luego cantaron varios dos temas compuestos por Juan Manuel Huja: “Toxic” y “Cerveza”; “Miradas” y Caipirinha (ambos de Huja y Mauricio Muñoz) y, para finalizar, el tema “Apretaito” (de Juan Manuel Huja).

El tramo final comenzó con “Wapo traketero” (de Nicki Nicole); y siguió con “Amor foda” (de Bad Bunny); “Calma” (de Pedro Capó); “Equis” (de Nicky Jam y J Balvin); para terminar con “Cuando te besé” (de Paulo Londra y Becky G).





Sábado de reggae y funk eléctrico



El sábado 21 de noviembre a las 21, se ofreció otra doble presentación desde el Centro Cultural Paco Urondo: Dr. Donado y Nico Gómez De Prana.

Dr. Donado es una banda santafesina nacida en 2005, que en un primer momento reversionaba temas de reggae pero con el paso de los años comenzó a crear sus propias letras, con mucho contenido social.

La banda está formada por Gabriel Cuestas en voz y bajo; Walter Jankowicz en guitarra y coros; Leandro Nanzer en teclados armónica y acordeón; Sebastián Castilla en batería; Pablo Fernández en guitarra; Francisco Cechinni en saxo y coros; Nico Serrano en trompeta y Gonzalo Goitía en bajo eléctrico.

Con un disco editado y otro que esperan vea la luz a comienzos de 2021, el 19 de noviembre grabaron un contundente show que comenzó con el tema “Deja vu”. Continuó con “Estrella fugaz”; “Identidad” (dedicado a Madres y Abuelas del Dolor); “La canoa” y terminaron con “Hilo negro”.





Funk y psicodelia



La noche del sábado terminó con la presentación de Nico Gómez de Prana, nombre artístico de Miguel Ángel Olivera, músico nacido en la ciudad de Santo Tomé, con más de 10 años de trayectoria.

El concierto, que fue grabado el 19 de noviembre, comenzó con el tema “Yo No” y siguió con “Asesino”; “Flores y Besos”; “Vengo”; “Tobogán”, y “Rosagante”, todos de su último disco, titulado Vengo, que fue grabado en el primer semestre de este año.





Domingo acústico y sinfónico



La noche del domingo 22, desde el Centro Cultural Paco Urondo, fue con las presentaciones del dúo compuesto por Melania Rein y Rodrigo Villarreal y el trío TEN.

El dúo, que comenzó a tocar junto desde el año 2019, ofreció un impecable concierto de versiones acústicas del rock nacional y también composiciones propias, que fue grabado el 20 de noviembre.

Melania Rein en voz y Rodrigo Villarreal en guitarra, comenzaron en el clásico “Seminare” (de Serú Girán) y siguieron con “Mi enfermedad” (en la versión de Fabiana Cantilo); “11 y 6” (de Fito Páez); “Contradicciones” (de Melania Rein) y para el final, hicieron un cover de “Cryin” (de Aerosmith).





Cierre de rock sinfónico



El último show del domingo estuvo a cargo del trío TEN.

Nacido en el año 2016, está compuesto por Valentín Gatti en batería, Lisandro Schurjin en teclados y bajos sintetizados y Bernardo Aguirre en guitarra y voz.

El grupo cuenta con dos trabajos fonográficos producidos en forma independiente, e interpretan temas propios, con claras influencias del pop, el jazz, el cine, el paisaje y la poética litoraleña.

La presentación, que fue grabada el 20 de noviembre, contó con los temas “Tres gotas de un poeta”; “Tremendo ciclón”; “Estoy abierto”; “Y de tu lado, quizás nada” y “Hubble”.





Rosario



Viernes de pop



El viernes 20 de noviembre, desde las 22, Plataforma Lavardén de Rosario ofreció otro doble programa, con las presentaciones de Carmela & Ambrosia y Sidernova.

En primer lugar se vio la presentación de Lucía Depaoli en guitarra eléctrica, programación y voz y Camila Depaoli en acordeón, sintetizador y voz, más conocidas como Carmela & Ambrosia.

Las hermanas vienen trabajando juntas desde el año 2016 y han recorrido distintos escenarios del país. Con un disco recientemente editado, con ritmos pegadizos, presentaron un set con varios temas propios.

El show, que fue grabado el 15 de octubre pasado, comenzó con el tema “Aunque” y siguió con “Después te explico”; “La Indolente”; “Duna”; “El sol” y “KM nada”.

El final fue con una versión de la canción “RunRun” (de Violeta Parra) y “Viento Helado” (de Rosario Bléfari).





Cierre a todo baile



Luego fue el turno de Sidernova, joven banda rosarina de pop y rock que cuenta con dos trabajos discográficos y la participación en varios eventos de importancia en el país. Como dato, en julio del año pasado, participaron del partido de despedida de Rodrigo Mora, jugador de River Plate.

El grupo está integrado por Martín López de Vita en voz; Manu Piró en guitarra y coros; Joaquín Núñez Visconti en bajo y coros; Lorenzo Romero en guitarra y coros Pedro Moreyra Albelo en teclados y sintetizadores y Fernando Dichio en batería.

Con “La ciudad del dolor” comenzó un potente concierto grabado el 12 de noviembre, que siguió con “Trampa”. Luego fue el turno de presentar un tema nuevo: “Amores de cristal”.

La segunda parte del concierto comenzó con “Volvernos a ver” y continuó con “Mil recuerdos”, para terminar con “Sinceros”





Sábado de melodías



El sábado 21 de noviembre, desde el centro de Rosario, donde está emplazada Plataforma Lavardén, se pudieron ver las presentaciones de Nahuel Marquet y Carlo Seminara.

Nahuel Marquet, integrante de las bandas Los Bardos y Degradé, se lanza de manera solista, con un disco que presentó en vivo, con una banda integrada por Guido Benvenutti en guitarra; Martín Ledesma en percusión; Cintia Venier e Inti García en voces y Franco Dolci en violín (además de Nahuel Marquet en piano).

En el concierto, que fue grabado el 16 de octubre, presentó los temas “Trinchera”; “Galope”; “Mudanza”; “Quiero caminar con los ojos cerrados”; “Enero” y “Buena estrella”. El final fue con una versión de “Sin disfraz” (de Virus).





Sonidos del mundo



Después fue el turno del cantante Carlo Seminara, junto a Nati Zambrini en guitarra y voz y Luli Coggiola en bandoneón

Con más de 10 años de carrera solista, Seminara se presentó en escenarios de Dinamarca, Suecia, México, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador y una gran cantidad de ciudades de Argentina.

En este año tan particular, convocó a las músicas Natalia Zambrini y Luli Coggiola para continuar en la búsqueda identitaria de su música. La presentación, que fue grabada el 5 de noviembre, comenzó con el tema “Pa’la generación del ’80” y siguió con “Cantos de Charanda (Del repertorio del culto a San Baltasar de Empedrado, Corrientes)”; “Cantos a Obatalá (Del repertorio de la santería cubana); “Templo (César, Asumpçao)” y “O último por do sol (Lenine, Queiroga)”.





Un prodigio en domingo



El domingo 22, desde las 22, se vio una doble presentación desde la sala ubicada en Mendoza y Sarmiento de la ciudad de Rosario, con las presentaciones de Dylan Violinista y Liver Bird.

El primero en subir al escenario de Plataforma Lavardén a Dylan, violinista santafesino de 13 años de edad, quien comenzó a tocar a los 6 años en un proyecto social llamado SOS música.

La presentación, que fue grabada el 21 de octubre, comenzó con el tema “Seguir viviendo sin tu amor” (de Luis Alberto Spinetta) y siguió con “Como pájaros en el aire” (de Peteco Carabajal); “Entre el cielo vos y yo” (de Los Sacheros); “Don't Stop Me Now” (de Queen); “Eterno amor” (de Los Manseros Santiagüeños) y “Perfect” (de Ed Sheeran).





Final a todo rock y pop



El último grupo del fin de semana fue “Liver Bird”, banda formada con músicos de Rosario Funes y Roldán, formada por Juan Manuel Acedo Stone y Pitu Rossi, quien sumó músicos con amplia experiencia tanto en escenarios nacionales como en la participación en la grabación de discos de los más importantes artistas del país.

El grupo está integrado por Juan Manuel Acedo en guitarra y voz; Rubén Grivarello en bajo y voz; Pitu Rossi en batería; Franco Alessandria en guitarra y Julián Vega en teclado y voz.

Mientras continúan trabajando en lo que será su primer trabajo discográfico, ofrecieron un show que fue grabado el 5 de noviembre, que comenzó con el tema “Uno o los dos”; “Buscar amor”; “Revoleando”; “The tears”; “El alma perdida”; “Sueñas primaveras” y “Piedritas de la vida”.





La Seguimos en Casa



Clásico reversionado



En el marco del ciclo La Seguimos en Casa, el jueves 19 de noviembre se pudo ver a la cantante santafesina Melina Bruera, junto a Marcelo Cornut en guitarra, teclados y coros; José Alaluf en bajo y Rodolfo Benech en batería, interpretar un cover del tema “Sunrise”, de la compositora y cantante estadounidense Norah Jones, que apareció en el álbum Feels Like Home, de 2004).





Tema desde Rosario



El viernes, en el marco de La Seguimos En Casa, se pudo ver a un grupo de cantantes rosarinos interpretar el tema “Volveremos a brindar”. La canción, que hace mención a la pandemia y al deseo de volver a encontrarse, contó con la participación de Rodrigo Villegas, Marcelo Moyano, Ariel Glaser, Pilar López, Daniela Ratti, Florencia Herrera, Franco Stange, Pancho Chevez, Rodrigo Alk, Romina Amodeo, Diego López, Agustina Porcelli, Mauro Luna, Damián Azurza, Fernando Pérez, Daniela Morelli y alumnas, alumnos y docentes de lengua de señas.





Tributo a Maná



El viernes 20, en el marco de La Seguimos En Casa, se pudo ver una versión del tema “Rayando el sol”, a cargo de Alhu, banda tributo a Maná, cuyos integrantes (Ale y Hugo Alzugaray; Facu Parra; Maxi Sanchez; Coli Maggi y Javi Goi) ofrecieron uno de los clásicos de la agrupación mexicana, cada uno desde sus casas, ubicadas en la ciudad de Vera.





Mañanas campestres



El domingo 22, en el marco de La Seguimos En Casa, la familia Zapata, desde la ciudad de Pueblo Esther, dedicó a todos los santafesinos y santafesinas el tema “Mañanas campestres” (de Gustavo Santaolalla – Arco Iris).





Música de cámara



El domingo 22, a través de La Seguimos En Casa, los músicos María Jimena Algarañaz (viola), desde Santo Tomé y Antonella Fontanetto (piano) desde Rafaela, se unieron virtualmente para ofrecer un fragmento de “Elégie” (de Alexandre Glazounow).





De Pueblo en Pueblo



Respeto a la Diversidad Cultural I



El viernes 20 de noviembre, en el marco del ciclo De Pueblo en Pueblo, se pudo ver parte de la muestra “Aguas Originarias”, que, en el marco del mes de la diversidad cultural, montó el Museo de la Costa de San José del Rincón.





Respeto a la Diversidad Cultural II



El sábado 21, desde Villa Constitución, en el marco del Día de Respeto a la Diversidad Cultural, conmemorado el 12 de octubre se pudo escuchar el tema “Este abrazo” (de Arbolito), a cargo de los artistas Soledad Acevedo, Salvador Facelli, Manu Farías, Carolina Gerbino, Juanjo Innocenti, Tomi Leiva. Lucas Membrillo, Javier Papetti, Franco Rocchetti, Beto Rondal, Fabricio Fafu Stagnari y Maxi Vera.