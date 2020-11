Aumentaron los combustibles

BUENOS AIRES, 24 (TELAM/NA). - Los precios de los combustibles de YPF se incrementaron ayer 2,5% promedio, informó la petrolera. "A partir de las 0 horas del lunes 23 de noviembre, YPF realizará un aumento de los combustibles del 2,5 % promedio país", señaló en un comunicado la empresa, en el que detalló que en en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suba promedio será de 2,85%.

"Este aumento se encuentra en línea con la decisión de ir recortando brechas entre la Capital Federal y el resto de las provincias", agregó la compañía.

Este es el cuarto aumento que registra el sector -en general la primera en comunicarlo es YPF y luego se suman las demás compañías- en el precio de los combustibles. El anterior incremento se produjo el 16 de octubre y fue de un 3,5% promedio. En esa oportunidad la suba fue el resultado de aplicar el aumento de los valores en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles.

Las anteriores subas se concretaron el 19 de agosto, con un incremento promedio de 4,5% ; y el 19 de septiembre, con un ajuste de 3,5%.



EFECTO CASCADA

Tras el aumento en los combustibles dispuesto por la compañía YPF, la petrolera Shell tomó la misma medida y aplicó ajustes cercanos al 3%.

La petrolera Raizen -que comercializa combustibles en el mercado local con la marca Shell- también actualizó los cuadros tarifarios en similar proporción. De este modo, la versión Shell V-Power nafta pasa de $ 72,74 a $ 74,90 lo que marca un alza de 2,97%, Fórmula Shell Super de $62,64 a $ 64,56, un incremento de 3,07% ; Shell V-Power Diesel $68,89 a $ 7,81 una suba de 2,79% y por último Shell Fórmula Diesel que pasa de $ 59,99 a $ 61,79 con una suba del 3%.

En cuanto a YPF, los nuevos precios desde el primer minuto de este lunes son los siguientes: litro de nafta súper, $63,60 (antes $61,84) y premium Infinia, $73,40 ($71,34). El gasoil subió a $59,40, de los $57,75 que costaba hasta ahora, y la versión "premium" subió de $67,56 a $69,50, en la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta agosto no había habido ninguna suba, pero el fuerte rojo de los balances de YPF y la depreciación del peso llevaron a subir los precios. Para las próximas horas se esperan que las marcas Puma y Axion, que tienen menor participación de mercado, también apliquen incrementos.



EXPENDEDORES PIDEN

MAS AUMENTOS

Los expendedores de combustibles aseguraron ayer que los precios de las naftas "están atrasados" y deberían aumentar entre 6 y 7% el mes que viene. Así lo indicó el gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Guillermo Lego, tras la decisión de YPF de aumentar, desde este lunes, los precios de los combustibles que comercializa en todo el país.

"Faltan aumentos de acá a fin de año. De mantenerse estables las cosas, en términos generales deberíamos subir un 6 ó 7%, pero no va a suceder esto. Posiblemente en diciembre haya un aumento similar a éste y no se si habrá un retoque impositivo", sostuvo el dirigente.

"El incremento arrancó este lunes con YPF y seguirá con el resto de las petroleras" en los próximos días, estimó Lego, quien consideró necesarias a esas subas, por entender que los precios "están atrasados". En ese sentido, explicó: "las empresas han firmado acuerdos salariales, con lo cual también se incrementó el costo laboral. Y otro problema que hay es que en promedio, el país está vendiendo un 65% de lo que se vendía normalmente" antes de la pandemia.

Para el empresario, el sector combustibles "no se ha recuperado aún y todavía no tenemos una visión de recuperación a futuro".