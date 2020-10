Niegan cambios en el Gabinete Nacionales 28 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - En momentos de rumores sobre posibles recambios, en Casa Rosada negaron ayer que vayan a producirse movimientos en el Gabinete en el corto plazo y entendieron que la carta de Cristina Kirchner es parte de una "autocrítica" que realizó la vicepresidenta como integrante del Frente de Todos.

"No se están pensando cambios en el Gabinete", indicaron a NA fuentes oficiales, que consideraron que "sería injusto" calificar de manera negativa el desempeño de algunos ministros que "no llevan un año en sus puestos y tuvieron que gestionar en pandemia".

En esa línea, altas fuentes del Ejecutivo nacional hicieron mención a que "muchos nombramientos todavía no se terminaron de realizar", por lo que "algunos funcionarios asumieron y cuando estaban terminando de armar sus equipos llegó la pandemia".

Tras el impacto de la carta, pidieron "desdramatizar" las palabras de la titular del Senado y ratificaron la unidad del Frente de Todos.