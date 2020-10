Hamilton también dominó en Portugal Deportes 25 de octubre de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO NA POLE 97./ El británico quedó en lo más alto de la grilla.

El inglés Lewis Hamilton, campeón vigente y líder del campeonato de Fórmula 1, hizo ayer la vuelta más rápida para concretar la 97° pole position de su carrera y hoy largará primero en el Gran Premio de Portugal, duodécima carrera de la temporada, que se iniciará a las 10.10 de Argentina (televisa ESPN). El británico Hamilton, piloto de la escudería Mercedes, registró un tiempo de 1m16s652 y superó por 0.102 a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas.

De esta forma, el seis veces campeón de la F1 se anotó la novena pole de la temporada 2020. "Valtteri ha sido más rápido en cada sesión. He tenido que trabajar muy duro para sacar ese tiempo extra. Este circuito es increíble. Es de locos. Hay momentos en los que vas mirando al cielo", declaró Hamilton, que viene de igualar el récord de 91 victorias en la categoría del alemán Michael Schumacher, tras ganar el Gran Premio de Eifel en Nurburgring, hace dos semanas.

Este domingo, en el circuito de Portimao, región de Algarve, el británico de 35 años, quien tiene seis títulos de Fórmula 1 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019), podría convertirse en el más ganador. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá tercero, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirá desde el cuarto lugar.

Los primeros diez puestos se completarán con el mexicano Sergio Pérez (Racing Point); el tailandés Alexander Albon (Red Bull); el español Carlos Sainz (McLaren), el inglés Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el australiano Daniel Ricciardo (Renault). El canadiense Lance Stroll (Racing Point), que reaparecía en la categoría tras su ausencia en Nurburgring por ser positivo en Covid-19, quedó eliminado durante la segunda prueba de clasificación al igual que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).



RESIGNADO

Tras la clasificación en el circuito portugués de Portimao, en la que él quedó 15° y Leclerc 4°, Vettel contó: “Tuve dificultades con el neumático blando desde el inicio del fin de semana. Tenía la esperanza de que el medio estaría bien. En el segundo intento, sin embargo, no pude hacer que los promedios resultaran lo mejor posible y quedé eliminado. En el primer intento de la Q2, el coche había ido bien. Por eso elegí el medio, pero luego no pude hacerlos funcionar y también tuve un bloqueo en la curva 3”.

El piloto de Ferrari finalmente concluyó con una afirmación sobre el nivel de su compañero monegasco: “Por el momento no hay nada que hacer para intentar igualar lo que está haciendo Charles, está conduciendo a un nivel superior. Hago lo que puedo. En las vueltas que me satisfacen todavía somos demasiado lentos. Intento sacar lo mejor del coche y de mí mismo, pero no puedo hacer más”.