La Obra Social de Actores puso en venta su sede para pagar sus deudas
25 de octubre de 2020

En medio de esta situación crítica para la industria del teatro, llegó una buena noticia: habrá temporada de verano en Mar del Plata, la ciudad que más turistas atrae en esa época del año. Sin embargo, se trata tan solo de un poco de viento a favor en medio de la tormenta en la que se encuentra la industria. Ejemplo de ello es el comunicado que emitió la Obra Social de Actores (OSA), en el que se informó que se puso a la venta su sede para poder hacerle frente a sus deudas.

“Durante estos últimos tiempos hemos comunicado en varias oportunidades la difícil situación que atravesamos y cómo día a día se agravaba. En abril, a un mes de comenzada la cuarentena, no sabíamos si llegaríamos a funcionar al día siguiente. Llegamos hasta octubre a fuerza de administrar a cuentagotas los recursos, sin dejar de dar las prestaciones requeridas, extremando al máximo todas las gestiones posibles para hacer frente a la situación. Las prestaciones de farmacia tuvimos que darlas por reintegro porque priorizamos el pago de las clínicas, drogas vitales y todo lo que implica riesgo de vida”, comienza el escrito de la obra social, que cuenta con la firma de sus máximas autoridades.

En ese sentido, contaron que han pedido créditos a diferentes entidades bancarias, pero siempre recibieron respuestas negativas “por el pasivo en el balance de los últimos ejercicios” de la Asociación Argentina de Actores, y que nadie toma el edificio como respaldo por “la dificultad que implica ejecutar a una Obra Social”. También aseguraron que han mantenido reuniones con el Gobierno Nacional para pedir un subsidio extraordinario en marco de la emergencia para el sector por el impacto de la cuarentena, y si bien fueron “escuchados atentamente y con preocupación”, por ahora no recibieron solución alguna.

Según explicaron en el comunicado, el Estado ha intentado fusionar la OSA con otras obras sociales, pero ninguna entidad está dispuesta a hacerlo ya que la prestadora de Actores “tiene 850 afiliados jubilados y una mayoría de afiliados con aportes intermitentes”.

Para tomar dimensión de la crítica situación de la OSA, el comunicado detalla: “Cuando un afiliado se atiende en un hospital público, tanto nacional como municipal, no es gratis. El hospital público envía la factura por los servicios brindados a la OSA. La medicación que provee el hospital también la paga la OSA. Les pedimos comprensión cuando no se puede acceder a solicitudes especiales, porque cada caso se evalúa clínicamente y no hay privilegios ni diferenciaciones para nadie”.

Por estos motivos, las autoridades tomaron una rotunda decisión: “Vender el edificio de la OSA para pagar parte de la deuda prestacional y, por supuesto, continuar con las gestiones frente al Estado para que nos otorguen una ayuda que permita garantizarles la salud a todos los afiliados”.

Asimismo, dejaron los datos bancarios para todos aquellos que quieran realizar depósitos, transferencias o donaciones y colaborar con la OSA en este momento tan particular para todos los actores.

El jueves pasado por la mañana hubo una reunión entre productores teatrales y autoridades de la Cultura, Producción y Salud de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se llegó a un acuerdo para que haya temporada teatral en Mar del Plata. Después de que se diera a conocer esta noticia, el secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, aseguró que en la localidad cordobesa comenzará el 1 de diciembre “un turismo de cercanía” y confirmó que la apertura de los teatros será de forma simultánea con la habilitación del turismo nacional, el 1 de enero.