Alarma y repudio en en la Sociedad Rural

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó hoy su "alarma y repudio" ante lo que consideró "el apoyo indebido o la presencia no justificada" de funcionarios del Gobierno en las "tomas ilegales de tierras, propiedades y edificios públicos, que están proliferando a lo largo y ancho del país".

En medio del conflicto por las tierras familiares en Entre Ríos del ex titular de la entidad Luis Miguel Etchevehere, la Sociedad Rural salió al cruce del Gobierno de Alberto Fernández, en línea con las acusaciones del ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri.

"La presencia de funcionarios públicos de manera presencial o virtual entre los usurpadores, en las prolongadas tomas del Sur, las del Conurbano bonaerense, en la de un socio nuestro en la provincia de Entre Ríos y, lamentablemente, en otros tantos rincones de la Patria, como en Jujuy, o en Junín y Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, pueden ser interpretadas como un aval del Estado a una metodología ilegal", dijo la entidad en un comunicado.

Agregó que "preservar el contrato y la paz social es sostenible únicamente mediante el respeto y el acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y a las leyes".

"Las usurpaciones como modus operandi se están extendiendo ante la pasividad de los poderes de la República, que están descuidando su función principal que es ordenar. Esto puede traer consecuencias imprevisibles para todos los ciudadanos de la Nación, especialmente si ese rol es asumido por referentes sociales que no han sido elegidos por el pueblo", indicó la institución que dirige Daniel Pelegrina.