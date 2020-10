Lanzotti dijo que “el Hospital tiene el 85% de su capacidad ocupada” Locales 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En el acto de entrega del aporte al Hospital para la compra de una máquina de plasmaféresis, el intendente Luis Castellano fue consultado acerca de la situación del virus en la ciudad.

“Nosotros hemos analizado junto al equipo médico, una disminución en la circulación de personas en la ciudad en los últimos 25 días. Creo que esto se ve reflejado en la baja de la cantidad de casos y estamos comenzando a ver los primeros indicios positivos de esa toma de medidas y del comportamiento de la sociedad. Esto hay que seguir evaluando y hay que ser muy prudentes porque no sabemos cómo pueden darse los contagios”, expresó.

Otro de los temas a los que hizo referencia fueron los controles que desarrolla la provincia en los geriátricos para testear a los adultos mayores: “Este es un lugar muy delicado porque las personas que se encuentran allí son todas de riesgo. Todo lo que podamos hacer a nivel preventivo lo vamos a seguir haciendo”.

También habló de la importancia de “cuidar los recursos humanos que tenemos porque mientras más nos cuidemos, menos necesidad vamos a tener de recargar al recurso humano que es el más crítico que tenemos en el hospital”.

Sobre la curva de contagios, advirtió: “Las proyecciones que teníamos hace 20 días atrás y que indicaban una aceleración de la curva de contagios y que fue el momento en el que tomamos las medidas, pudieron disminuirse. No hay una escapada tan brusca como sucedió las primeras semanas. Estamos tratando de ver cómo se puede estabilizar”.

Sin embargo, aclaró que “todavía es muy pronto para decir que tenemos los resultados esperados. La batalla se termina recién cuando tengamos la vacuna. Mientras tanto, no debemos bajar los brazos porque relajarnos es el lugar por donde entra el virus y se multiplica”.



REALIDAD DEL HOSPITAL

El director del Hospital, Diego Lanzotti, brindó precisiones acerca de la realidad del centro de salud, señalando que “el Hospital está trabajando al cien por ciento de su capacidad. Hemos logrado desde marzo, con el aporte de la Cooperadora, el Municipio y el Gobierno de la Provincia, aumentar en 500 por ciento la capacidad de camas críticas, y en un 600 por ciento la capacidad de camas intermedias, subordinando las camas de baja complejidad que antes tenía”.

Esto significa que “el Hospital hoy no interna baja complejidad ni pacientes no COVID-19. Está dedicado a camas críticas COVID y camas de terapia intermedia. Hoy esa capacidad está al 85 por ciento ocupada y con un recambio constante”.

En los últimos cinco días, “hemos notado que se ha aplanado la cantidad de pacientes que han ingresado. Esto es temporal pero estamos viendo que están dando resultado las medidas. La colaboración de la ciudadanía es el factor más importante para que no se supere”.

“Pasar del 85 por ciento a que no tengamos camas es de un momento a otro. Esperemos que esto se mantenga y que tomemos conciencia que en estos niveles, podemos mantener el Hospital pero a niveles superiores no. Cuando hablamos más del 85 por ciento, estamos poniendo en peligro la salud de la gente, agregó.

También hizo referencia a la articulación con el sector privado: “Hasta este momento, el sector privado está recibiendo las derivaciones no COVID. En los últimos 30 días tuvimos 394 internaciones por COVID y derivamos a 130 pacientes. En nuestro país hay pocos hospitales de este tamaño que están soportando tanta presión”.

Con respecto a cómo está colaborando el sector privado en este momento, contó que “el sector privado está contribuyendo en las altas epidemiológicas, es decir que cuando el paciente recibe el alta de la enfermedad, el sector privado toma al paciente para su recuperación ya que el COVID deja algunas secuelas, especialmente respiratorias, neuromusculares y neurológicas”.

Por último, remarcó: “Creemos que si hay un cambio de conducta social y si pasamos del 85 por ciento, no existe alternativa y los demás efectores privados deberán comenzar a atender pacientes COVID porque habrá una circulación viral no controlada”.