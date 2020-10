Arrancó la semana con intensa actividad Locales 20 de octubre de 2020 Redacción Por Como cada lunes los concejales mantuvieron la reunión de comisión y bajo la modalidad virtual, donde dieron despacho a tres proyectos. Hoy desde las 8 continuará la comisión. Además ayer por la mañana los ediles se reunieron con propietarios de juegos infantiles que desde marzo no pueden trabajar.

Durante la mañana del lunes se desarrolló la habitual reunión de comisión, -nuevamente de manera virtual-, donde los concejales dieron despacho a tres proyectos que serán votados en la sesión ordinaria del jueves.

Presentada por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, recibió el visto bueno la iniciativa que propone colocar el nombre del ex concejal del PDP, Luis Peretti, a la ciclovía que une Rafaela con Bella Italia.

Asimismo la concejal Alejandra Sagardoy impulsó un proyecto para

crear el “Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela” destinado a que fotógrafos no profesionales, con el objetivo de que puedan mostrar sus trabajos en lo referente a reflejar los distintos lugares de la ciudad.

Por otra parte el secretario del Concejo Franco Bertolín solicitó aumentar la “caja chica” para los gastos de funcionamiento del Cuerpo, teniendo en cuenta la inflación existente.



REUNION CON REPRESENTANTES

DEL SECTOR DE JUEGOS INFANTILES

En el marco de la actual pandemia que desde marzo irrumpió y a partir de diferentes restricciones actualmente existen sectores imposibilitados de trabajar, ayer a través de la plataforma Zoom los ediles mantuvieron un encuentro con representantes de juegos infantiles.

Los referentes del sector expresaron las dificultades que acarrean desde que en marzo se paralizó la actividad, describiendo el difícil momento que atraviesan y pidiendo respuestas a sus reclamos.

Caren Cipolatti, una de las participantes de la reunión, expresó que “en esta oportunidad fuimos unos 6, pero los autoconvocados somos alrededor de 15 aproximadamente. Hace desde el 18 de marzo que la mayoría dejó de trabajar por una cuestión de seguridad, y solo se plantea la posibilidad de trabajar, alquilando juegos a las familias. La nota y el protocolo lo hicimos el 5 de mayo y hoy nos pudieron recibir. Ahora esperamos respuesta”, señaló.

“Quienes estuvimos reunidos tenemos juegos y entretenimientos infantiles como por ejemplo son los castillos inflables y lo que planteamos en esta oportunidad y que es la preocupación de muchos padres ante el agobio que sufren los chicos a esta altura en sus casas, es poder alquilar los juegos en principio solo para el seno familiar. No es nuestra intención promover los encuentros con muchas personas, sino poder llevar los juegos a las familias. Ahora quedamos a la espera de una contestación”, finalizó una de las participantes de la reunión.