“Marcos Pron, un héroe que en un momento muy difícil, no dudó en brindar su ayuda” Locales 19 de octubre de 2020 Redacción Por De esta forma, el intendente definió al bombero voluntario de 21 años que prestó servicio en el incendio ocurrido en la localidad de Bella Italia, donde resultó gravemente herido. Luego de varios días de recuperación, ya se encuentra en buen estado de salud y fue recibido por Luis Castellano y el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EN LA INTENDENCIA. Castellano y Postovit recibieron al joven bombero que había sufrido heridas mientras sofocaba un incendio.

El intendente Luis Castellano y el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit, recibieron a Marcos Pron, el bombero voluntario que resultó con heridas de gravedad brindando su servicio solidario en el incendio ocurrido en la localidad de Bella Italia.

Luis Castellano dijo que “quería conocerlo personalmente a Marcos, agradecerle y felicitarlo por el esfuerzo que ha hecho por la comunidad. Me emociona la vocación de Bombero Voluntario que lleva dentro”.

El intendente destacó que asistió acompañado por su papá “que hace muchísimos años que también asumió el compromiso de esta vocación. Quiero agradecerle por su entrega en este incendio tan duro que tuvimos en Bella Italia y en el nombre de él, a todos los que dedican su vida para la comunidad. Este año, les tocó atacar una de las demandas más grandes que tenemos como consecuencia de la sequía en todo el país”.

La oportunidad resultó propicia “para dialogar con el secretario de Prevención en Seguridad sobre cómo reforzar estrategias, seguir trabajando en inversión y continuar colaborando con el Gobierno provincial y nacional para fortalecer el equipo de Bomberos en un tiempo tan complejo”. “Marcos Pron es un héroe que, en un momento muy difícil, no dudó en brindar su ayuda. Me alegro que se encuentre bien y que esté pensando en el futuro cómo vuelve. Me enorgullece tener una persona tan joven, un rafaelino con tantas agallas y fuerzas para trabajar por la comunidad”, enfatizó. Del encuentro también participó el jefe de división de Protección Civil municipal, Diego Álvarez.



AGRADECIMIENTO

Por su parte, Marcos Pron manifestó su agradecimiento: “Es muy lindo saber que tanto el intendente como el secretario de Seguridad están preocupados en conocer cómo va evolucionando mi situación”. También contó que vivió una “situación muy trágica. Ellos están interesados en mí como en todos mis compañeros, en saber cómo nos encontramos y en la preocupación diaria de cada uno de nosotros”. Pron puso en valor el apoyo de todos sus compañeros “porque se preocuparon desde el minuto cero por mí y dieron todo hasta altas horas de la noche para poder sofocar el incendio”.

Además, instó a la población a sumarse al cuartel porque “ahora salió una nueva convocatoria. Todos son bienvenidos para colaborar con la ciudad”.



VALENTIA

En el encuentro, Maximiliano Postovit le agradeció la “valentía, el valor y servicio a la comunidad, pensando en el prójimo. Hoy queríamos conocerlo, escuchar sus necesidades y las del grupo”. Agregó que se trata de una muy buena oportunidad para “coordinar acciones futuras con Bomberos Voluntarios y Zapadores que nos posibiliten comenzar a trabajar conjuntamente”. El funcionario finalizó con la siguiente reflexión: “Esto que le pasó a Marcos nos demanda una autocrítica sobre cómo debemos trabajar a futuro en los incendios forestales, ni hablar con el tema de la sequía”.